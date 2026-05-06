El efecto Papa impulsa las reservas hoteleras para los días de la visita: en Madrid crecen un 44% y en Barcelona, un 21%

La visita a España del papa León XIV a principios del próximo junio ya se está notando en la demanda hotelera de las ciudades que forman parte de la ruta: en Madrid, primera parada del pontífice, las reservas han registrado un incremento del 43,8% para los días entre el 6 y 8 de junio, mientras que en Barcelona, donde recalará los días 9 y 10, las peticiones de plazas hoteleras se han incrementado 21,9%. Los datos, facilitados este miércoles por la plataforma de captación de huéspedes y gestión de ingresos hoteleros SiteMinder, se obtienen de la comparación de las estancias de los días en los que el Papa visitará cada ciudad con las mismas fechas del año pasado.

En la capital española, el aumento de la ocupación hotelera ha supuesto, además, una subida en la tarifa media diaria, que alcanza los 281 euros, un 8,3% más que en el mismo periodo de 2025. En Barcelona, en cambio, aunque las reservas han subido, los precios ha registrado un descenso del 6,1%, hasta los 339 euros de media.

"La visita de León XIV sitúa a España en el foco del turismo internacional, con un incremento de las reservas cercano al 44% en Madrid y un repunte tanto en tarifas como en la antelación de la planificación del viaje", ha observado Tamara Jiménez, directora de SiteMinder para España. En el caso de Canarias, donde León XIV visitará tanto Gran Canaria como Tenerife, el impacto de la visita, prevista para el 12 de junio, ha supuesto un aumento de las reservas del 34,2% en la isla tinerfeña. Aquí también se eleva la tarifa media diaria, en un 12,4%, que pasa de los 164 euros en 2025 hasta los 185 euros ahora.

Noticias relacionadas

La plataforma detecta, asimismo, ciertos cambios en el comportamiento de los viajeros, que amplían la antelación de las reservas en un 17,2%, pasando, lo que refleja una mayor planificación ante un evento de relevancia, como ya ocurrió con la visita de Benedicto XVI en 2011, que congregó a más de un millón de peregrinos. La directiva de SiteMinder ha aprovechado para recordar que, en este contexto, "contar con herramientas tecnológicas que permiten a los hoteleros monitorizar la demanda en tiempo real, ajustar precios de forma dinámica y optimizar la distribución de sus habitaciones resulta clave para maximizar ingresos y adaptarse con agilidad a picos de demanda como el que genera un evento de esta magnitud".