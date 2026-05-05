Transportistas, taxistas y conductores de autobús podrán jubilarse antes: así cambia la ley desde este año

Después de años de reivindicaciones por parte del sector del transporte, el Gobierno ha publicado el Real Decreto 402/2025, una norma que abre la puerta a la jubilación anticipada para profesionales cuya actividad sea considerada penosa, peligrosa o de alta exigencia física. El texto legal, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de mayo, establece el marco para aplicar coeficientes reductores en la edad de retiro, lo que beneficiará a transportistas de mercancías, conductores de autobús, taxistas y otros colectivos clave para el sistema de movilidad en España.

¿Qué cambia con esta reforma?

Hasta ahora, estos profesionales compartían la misma edad de jubilación que cualquier otro trabajador: 66 años y 6 meses, en camino a los 67. Sin embargo, las condiciones específicas de su labor —jornadas prolongadas, exposición al estrés, falta de relevo generacional y riesgos en carretera— han llevado al Ejecutivo a plantear una reforma estructural.

El Real Decreto contempla que la edad mínima de jubilación anticipada pueda situarse en los 62 años, aunque su aplicación concreta dependerá de varios factores, como el número de años cotizados y el tiempo efectivo trabajando en la actividad.

Requisitos para acceder a la jubilación anticipada

Para los transportistas y conductores profesionales se establecen dos vías principales:

Jubilación anticipada voluntaria a los 63 años:

38 años y 3 meses cotizados.

Al menos 10 años efectivos trabajando en el sector.

Jubilación anticipada involuntaria desde los 61 años:

Entre 36 y 38,2 años cotizados (según situación).

Justificación de causas objetivas como despido o problemas de salud.

Además, en casos donde la actividad sea considerada de especial peligrosidad o insalubridad, se podrá acceder a la jubilación incluso antes de los 61, siempre que no existan alternativas viables para mejorar las condiciones laborales.

¿A qué otros sectores afectará?

La medida no se limita al transporte. También se aplicará a trabajadoras del sector hotelero, personal de cuidados, limpieza industrial y otras actividades clasificadas como penosas. La identificación de estos colectivos se hará mediante acuerdos entre sindicatos y patronales, con la participación de los ministerios de Seguridad Social, Trabajo, Función Pública y Hacienda.

¿Cuándo se aplicará la medida?

Aunque el Real Decreto ya está en vigor, su aplicación práctica está supeditada al desarrollo reglamentario de los coeficientes reductores y a la creación de una comisión que evaluará las condiciones específicas de cada profesión. La fecha estimada para su entrada en vigor efectiva es 2026.

Impacto para autónomos y empleados públicos

Una de las grandes novedades es que esta jubilación anticipada también beneficiará a autónomos y empleados públicos. Taxistas, conductores de transporte urbano o interurbano y profesionales que no estaban cubiertos por convenios colectivos del transporte podrán acogerse si cumplen con los requisitos establecidos.

Un cambio largamente esperado

La reforma supone un hito para el sector del transporte, que llevaba décadas denunciando la falta de coherencia entre las restricciones por edad para conducir vehículos pesados y la inexistencia de un régimen de jubilación adaptado a su realidad profesional.

Como señalaba recientemente la ministra de Inclusión, Elma Saiz, “los datos avalan la existencia de actividades con más accidentes de trabajo y enfermedades profesionales asociadas”, lo que justifica plenamente esta reforma.