Los trabajos que nadie quiere y que ahora tienen más oportunidades que nunca en España

En un contexto marcado por la expansión de la inteligencia artificial y la automatización, el mercado laboral español refleja una realidad cada vez más evidente: hay profesiones tradicionales con alta demanda en las que cuesta encontrar candidatos. Así lo recoge InfoJobs.

El análisis señala que, aunque el promedio de aspirantes por vacante se situó en 56 personas, existen oficios técnicos y manuales como fontaneros, electricistas o transportistas que presentan niveles de competencia mucho más bajos.

Según explica Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs: “Este tipo de perfiles están afrontando un problema real de escasez de relevo generacional que provoca un impacto directo en la demanda. Asimismo, cabe destacar que se trata de trabajos altamente prácticos, poco estandarizables y difíciles de automatizar. Una combinación de factores que está contribuyendo a revalorizar a estos profesionales dentro del mercado laboral, donde la experiencia y la capacidad de respuesta en entornos reales siguen siendo determinantes”.

Miles de vacantes y una demanda que no deja de crecer

Los datos de InfoJobs reflejan que la categoría de profesiones, artes y oficios sigue ganando peso. En 2025 concentró 272.296 vacantes, un 12% del total, lo que supone un aumento del 6% respecto al año anterior.

Por sectores, la electricidad registró 29.847 vacantes en 2025 y la fontanería cerca de 3.700. En lo que va de 2026 hasta marzo, se contabilizan 7.957 y 1.370 puestos respectivamente. El transporte también destaca con 36.144 vacantes en 2025 y un crecimiento interanual del 9%.

A pesar de este volumen de oferta, la demanda de candidatos no es tan elevada como en otros sectores. En 2025 se registraron 154.118 candidaturas, aunque supone un aumento notable respecto al año anterior.

Menos competencia y más oportunidades de empleo

El nivel de competencia en estas profesiones es inferior a la media del mercado. Frente a los 56 aspirantes por vacante, la categoría de profesiones, artes y oficios se sitúa en 37.

Algunos subsectores presentan cifras aún más bajas, como transporte con 19 candidatos por vacante o seguridad y vigilancia con 22. Electricidad registra 25 y fontanería 26. En perfiles concretos, destacan técnico de climatización con 14 aspirantes, mecánico electricista con 19 o fontanero con 19.

La información difundida por InfoJobs apunta que esta combinación de alta demanda y baja competencia convierte a estos oficios en uno de los segmentos con mejores perspectivas de empleabilidad.

La formación, clave en el desajuste del mercado

El informe también pone el foco en la formación como uno de los factores que explican el desequilibrio entre oferta y demanda.

Actualmente, solo el 12,7% del alumnado opta por ramas industriales y apenas un 3,3% de las empresas participa en formación dual, lo que dificulta la conexión entre aprendizaje y empleo.

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Este contexto ha derivado en más de 100.000 vacantes industriales sin cubrir por falta de perfiles cualificados. Según concluye Mónica Pérez, “Reforzar la FP –especialmente en su vertiente industrial y dual– se posiciona como una palanca estratégica clave para reducir el desajuste de talento y dar respuesta a las necesidades presentes y futuras del mercado laboral”.