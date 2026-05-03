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El Gobierno lanza la ayuda de 20.000 euros para emprendedores de empresas con uno y tres años de antigüedad: todavía hay plazo para pedirlo

Los jóvenes emprendedores deben de ser menores de 35 años para poder optar a una ayuda económica

Oficinas.

Oficinas. / Hortensia García (Valencia)

Diego Vega / A. O.

Tener un negocio propio es el sueño de muchos jóvenes que terminan sus estudios y quieren comenzar su carrera profesional. Lo difícil es el dinero para invertir, conseguirlo y poder ejecutar el proyecto. Por ello, el Instituto de la Juventud, un organismo público adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, se dirige a promover actuaciones en beneficio de los jóvenes y ha lanzado una convocatoria Certamen Jóvenes Emprendedores.

Se trata de "una oportunidad para impulsar ese proyecto que tanto te apasiona. Desde el Injuve queremos apoyar a personas jóvenes con ideas brillantes que ya están en marcha", tal y como explican desde este organismo. Si ganas te llevas "una ayuda económica de 20.000 euros para los 10 mejores proyectos seleccionados. ¡Imagina todo lo que podrías hacer con ese impulso!".

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T. S.

Los requisitos para participar son tener hasta 35 años (a la fecha límite de presentación), nacionalidad española o resides legalmente en España, además de que la empresa tenga entre uno y tres años de antigüedad. Si presentas una empresa (persona jurídica), el representante legal y 51% del capital deben ser jóvenes de hasta 35 años.

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PI STUDIO

Relaciones internacionales

El Injuve tiene encomendadas las funciones de representación y relación con otros países y con los organismos internacionales de juventud, lo que le da acceso al conocimiento de experiencias y al intercambio de ideas e iniciativas que, en muchas ocasiones, se plasman en programas para los jóvenes, fundamentalmente en Europa, con un trabajo constante en el marco de la Unión Europea y del Consejo de Europa. También tienen representación en Iberoamérica, a través de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), como foro para la cooperación entre los países iberoamericanos.

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Como consecuencia de esas funciones, el INJUVE emprende un buen número de iniciativas basadas en la cooperación internacional. Entre estas actividades, se encuentran los programas "Erasmus+: Juventud en Acción" de la Unión Europea, relacionado con la educación no formal de dimensión europea (intercambios, formación, encuentros, etc.) y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Se incluye también la colaboración bilateral y multilateral con otros países, los "Campos de Voluntariado", los programas de Información y promoción de la movilidad juvenil, la cooperación con entidades europeas (Eurodesk), así como la participación en el ámbito de juventud de diversos organismos internacionales.

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