El queroseno amenaza las vacaciones de verano, pero las aerolíneas en España sortean la crisis sin recortes

La crisis del queroseno derivada de la guerra en Oriente Medio amenaza las vacaciones de verano. A falta de dos meses para que de comienzo la ‘temporada alta’ para el turismo, la cancelación de los vuelos menos rentables por parte de algunas aerolíneas y el alza de precios de los billetes de avión añade incertidumbre a un periodo en el que España recibe más de 20 millones de visitantes y aviva el miedo a un nuevo ‘covid’ para las aerolíneas.

A este entorno de indefinición no ayudan las declaraciones desde Bruselas de alerta continua. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) llevan semanas advirtiendo que Europa podría empezar a sufrir escasez física de suministro en un plazo de entre cuatro y seis semanas (de principios a mediados de junio de 2026), mientras que desde España el mensaje que se traslada es completamente opuesto: tanto el Gobierno como petroleras y sector aéreo defienden que el abastecimiento está garantizado.

Así lo afirmaba la primera petrolera del país, Repsol, este jueves durante la presentación de sus resultados del primer trimestre del año y tras avanzar que incrementará en un 25% su producción de queroseno a partir de mayo para atender la demanda de sus clientes, así como para tener fuel adicional para solucionar los problemas que puedan surgir de cara al verano. “Nunca digas nunca porque dependerá de la evolución de la situación, pero en la Península Ibérica tenemos una situación privilegiada para resistir la situación mejor que otros países de Europa”, afirmó su consejero delegado, Josu Jon Imaz ante los analistas, alejando el fantasma de una posible escasez de queroseno en verano.

Entre abril y octubre de 2026, las aerolíneas que operan en España han programado 260 millones de asientos en vuelos con origen o destino en el país, lo que supone un incremento del 5,7% respecto al verano anterior, según la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). Ni Ryanair, ni las compañías del grupo IAG ni Air Europa prevén, de momento, modificar sus programaciones para este verano, aunque la matriz de Iberia y Vueling sí ha anticipado un incremento de sus tarifas.

Billetes más caros

“Van a subir los precios y habrá más dificultades económicas para comprar billetes porque en una economía amenazada de recesión el consumidor se vuelve prudente y espera a que la situación mejore para gastar dinero, pero los vuelos no se detendrán simplemente porque no haya queroseno. Las líneas aéreas si no tienen queroseno aquí lo comprarán en otro lugar, no ocurrirá que los aviones no despeguen porque no hay petróleo”, sostiene el profesor de entorno económico global en OBS Business School, Eduardo Irastorza.

Coincide con esa tesis el profesor de la EAE Business School, Romá Andreu: “Podríamos ver una situación preocupante pasado el verano, pero el verano está relativamente salvado, quizás se verá impactado por los precios”. El queroseno ha aumentado un 99,3% su coste en el último año hasta rozar los 1.500 dólares por tonelada, según los datos del principal proveedor de información energética, Platts, recogidos por IATA. Y eso afecta directamente a la operativa de las aerolíneas, pues el combustible supone entre un 25% y un 30% de sus costes, por lo que muchas compañías han optado por incrementar sus tarifas.

Vuelos menos rentables

Debido a que el aumento de los costes del combustible no siempre puede compensarse a través del precio de los billetes, muchas aerolíneas han comenzado a cancelar los vuelos menos rentables de su programación, práctica habitual de la industria, aunque no siempre se comunica, de forma que hay aerolíneas que sí lo están trasladando públicamente, como Volotea o Lufthansa, y otras que, aunque lo hacen, no lo cuentan. “Si un vuelo no te sale a cuenta económicamente y tienes otros vuelos en los que puedas redistribuir a pasajeros, puedes cancelar ese vuelo. Es una medida que sirve financieramente y, además, supone un ahorro de fuel”, explica el catedrático de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), Pere Suau-Sánchez.

Desde el Consejo Internacional de Aeropuertos de Europa (ACI Europe) se ha puesto el foco en los "aeropuertos regionales", como son los aeródromos de Vigo, Jerez, Asturias o Bilbao, como aquellos más expuestos a estos ajustes, "ya que la demanda en sus rutas suele ser mucho más sensible y elástica a los precios, por lo tanto, menos rentable para las aerolíneas". "Las rutas más expuestas son las de corta distancia, así como los servicios de menor rentabilidad, especialmente aquellas que conectan con países muy dependientes del combustible de aviación importado, como el Reino Unido, Alemania, el Benelux y algunas zonas del norte de Europa”, apunta Azza Chammem, analista de crédito corporativo de Scope Ratings.

Pero el profesor Romá Andreu descarta que se vaya a disminuir la capacidad aérea a España este verano, ya que su atractivo turístico hace que sea un destino rentable, por lo que sería el último que las compañías cancelarían. “En vuelos desde cualquier destino de Europa a Barcelona o Málaga puede haber aumentos de precio, pero que las aerolíneas disminuyan capacidad lo dudo porque son rutas con mucha demanda”, defiende. Especialmente en verano y más este año que, a la demanda habitual se suma el efecto 'refugio' de los turistas que solían ir a países del Mediterráneo Oriental, expuestos al conflicto, y que optarán por España como destino seguro.

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Apuesta por el 'tankering'

A la subida de precios y el recorte de los vuelos menos rentables se añade el 'tankering', práctica que supone cargar en el avión más fuel de la cuenta para tener suficiente suministro para hacer el vuelo de ida y también el de vuelta. "Si sabes que vas a volar a un sitio donde el precio del fuel es más alto o hay menos disponibilidad puedes llenar más cantidad de queroseno en el avión desde el origen. Hay aerolíneas que ya han dicho que lo harán, pero la regulación europea marca límites por una cuestión ambiental. Está por ver si hay flexibilidad", sostiene Pere Suau-Sánchez. La gran duda es "cuánto más se va a alargar esta situación y de eso dependerá que el impacto sea más o menos grave", añade.