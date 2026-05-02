Yolanda Diaz señala la "gran batalla" con Carlos Cuerpo por la economía social y llama a una "gran movilización" por la vivienda

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participó este sábado en una reunión con cooperativas gallegas de vivienda y cuidados en el Centro Municipal de Empresas Coworking de A Coruña, en la plaza del Papagaio. La iniciativa buscó el diálogo entre los participantes del sector económico social, como promotores de vivienda en cesión de uso, y las instituciones, tras la aprobación el mes pasado de la Ley de Impulso de la Economía Social. En el acto, Díaz señaló la "gran batalla" que tienen con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien, según la ministra, ve una intromisión y exceso en las competencias de Díaz con la difusión de la economía social. La ministra de Trabajo achaca estos reparos legales a la regulación de la vivienda en cesión de uso a una "falta de conocimiento sobre la materia en el Consejo de Ministros".

"El Ministerio de Economía y, al frente, Carlos Cuerpo emitieron informes negativos sobre la transversalización de actuación en materia de economía social que contempla la ley para diferentes ámbitos, como la vivienda. Cuerpo dictó autos para solicitar informes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y al Banco de España para que evaluasen la posible intromisión en sus competencias. Como mucho, solo el Banco de España tendría motivo para analizar la materia. Desde Trabajo, nosotros no podemos comprenderlo", afirmó Díaz frente a los cooperativistas en A Coruña.

La ministra de Trabajo aseguró que quería dejar "todo bien definido y bien atado" en materia de economía social por si "vienen los bárbaros", en referencia a las elecciones nacionales previstas para 2027, aunque se mostró optimista sobre la renovación del pacto de Gobierno. "Ya contamos con las cuentas satélite de la economía social; por tanto, podemos medir la economía social, y hoy ya supera el 11,1%. Por lo tanto, seguimos creciendo y tenemos todo preparado. El siguiente paso será que seamos capaces de transitar desde la economía convencional hacia las distintas formas de economía cooperativa o no", expresó la ministra.

"Grandísima" movilización por la vivienda

Sobre el decreto de vivienda que no pasó la votación en el Congreso de los Diputados esta semana por la falta de apoyos parlamentarios, Díaz señaló que los votantes de todos los partidos "quieren que salga adelante" e insta a los partidos a escuchar y votar a favor, por el bien de "miles y miles de personas". "Los precios para alquilar vivienda en A Coruña son elevadísimos. Esta norma permitió renovar el contrato por cinco años con el mismo precio. En otras grandes ciudades el precio está subiendo incluso un 50%. Estuvimos negociando con todas las fuerzas políticas y, si no salió adelante, no fue por nosotros. Las normas pueden perderse en el Congreso, pero están ganadas en la calle. Va a haber una grandísima movilización y hago un llamamiento para que la gente se una; vamos a volver a llevar esta norma. El paro ya no es el principal problema, es la vivienda", explicó la ministra.

Según apuntó la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, también presente en el encuentro, entre las siguientes medidas en la que se está trabajando figura el catálogo de entidades sociales, "para mostrar a las instituciones quiénes sois y que os conozcan".

"La economía social, con las distintas formulaciones que tiene, es clave en el desarrollo y en el crecimiento inclusivo y solidario que está teniendo España en el conjunto del mundo. Esta semana aprobamos en el Consejo de Ministros la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es una ley que supone una renovación completa del sistema de prevención y de salud en el trabajo. En un país, como en el conjunto de Europa, que aún tiene graves problemas de siniestralidad. Por dar algún dato, mueren en los puestos de trabajo dos personas al día. En el conjunto del Estado, las bajas de incapacidad temporal por salud mental se han multiplicado por cinco. Estamos ante una problemática que es severa", señaló Díaz.

"No es competencia de la Xunta el diseño de la propuesta, pero vamos a ver si la hace, más allá del debate del estado de la nación gallega. Si lo hace, vamos a interponer un recurso de inconstitucionalidad", respondió en referencia a la voluntad de la Xunta de vigilar el absentismo laboral, las bajas médicas y a los facultativos presciptores.

Galicia y las cooperativas

Durante su intervención, Díaz destacó a Galicia como "un gran ejemplo de cooperativismo en Europa" y lanzó el dato de que 5.700 empresas de múltiples sectores son de este tipo en la comunidad autónoma.

"La economía social en Galicia tiene muchísimas peculiaridades. La primera, que tiene una fortaleza enorme. Y, en segundo lugar, que el 32% de las nuevas cooperativas que se crearon el año pasado tienen nombre gallego. El peso del cooperativismo social de manera singular en Galicia va de la mano de las cofradías de pescadores. También las sociedades agrarias de transformación. En Madrid no saben bien de qué estamos hablando. Son formulaciones diferentes y también una forma de propiedad, digamos, singular gallega, que son los montes vecinales", concluyó.