El economista Niño Becerra alerta sobre el futuro de las pensiones: "Ahorren lo que puedan"

El futuro de las pensiones vuelve a generar dudas en España. Es un tema que preocupa cada vez más, sobre todo por cómo van a influir los cambios en la población en los próximos años.

Desde hace un tiempo se van lanzando avisos sobre las dificultades que podría tener el sistema para mantenerse tal y como está. Esto ha ido creando cierta incertidumbre, tanto entre quienes ya cobran una pensión como entre los que aún están trabajando.

El problema es bastante claro, ya que cada vez hay más gente que se jubila y menos jóvenes que entran al mercado laboral. Aunque el empleo juvenil ha mejorado, no es suficiente para compensar la salida de la generación del ‘baby boom’.

Santiago Niño Becerra, economista español y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona desde 1994, ha hablado este martes en 'Tot es Mou' sobre las pensiones.

Antes de entrar en el tema ha mostrado una gráfica de tendencia elaborada por la Seguridad Social, la AIReF y la Comisión Europea en la que se muestra la evolución de la población española entre 2024 y 2070: "Que sean 53,5 millones o 54 da exactamente igual. Lo que llama la atención son las tendencias diferenciadas", explica.

En cuanto a las pensiones, el experto ha señalado que el gasto pasa del 13,7% del PIB en 2024 a cifras que podrían situarse entre el 14,2% y el 16,7% en 2070, lo que vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre la sostenibilidad del sistema.

Niño Becerra se muestra pesimista con el escenario y lanza un consejo claro: "Mi sugerencia es que las personas ahorren lo que puedan".