Juan Leo, jubilado: "He trabajado y cotizado 45 años, y aun así hay jóvenes que ganan más que mi pensión"

El debate económico está sobre la mesa en medio mundo, pero uno de los temas que más fricción genera sigue siendo la diferencia entre generaciones. Sobre ello en un programa de televisión, se ha hablado de este mismo tema, donde han participado voces de distintas edades para ponerlo en común.

Entre esas voces que os comentaba, tenemos la de Juan Leo,un jubilado que ha querido dar su visión sobre la situación actual de las pensiones y cómo vive él esta etapa tras retirarse del mercado laboral.

Este jubilado habla sobre la situación actual de las pensiones

El hombre comenzaba diciendo lo siguiente: "Yo tengo mucho respeto a la juventud, porque tengo cuatro hijos. Pero yo he cotizado 45 años para recibir la jubilación que hoy cobro y me ha quedado una pensión de 1.600 euros. Y hay jóvenes que cobran más que yo".

"¿Quieren rebajarnos nuestras pensiones para que ellos cobren más?", se pregunta Juan Leo en el programa, y es que cree que la juventud actual no ha trabajado las mismas horas extras que él, algo que tuvo que hacer para comprarse "una casa y un 600".

Sin embargo la cosa no acababa ahí y el jubilado seguía con lo siguiente: "¿Qué culpa tengo yo de que la tecnología haya suprimido miles de puestos de trabajo?".

En la conversación, la presentadora ya había apuntado a Juan que muchos jóvenes "están cobrando menos", en referencia a la pensión del jubilado. En esta ocasión fue un paso más allá y le dejó claro que no le puede cargar con la responsabilidad de lo que está ocurriendo con la automatización y la pérdida de empleos por la tecnología.

"¿Pero cómo nos puede ayudar? Para empezar, dejando de decir que los jóvenes no quieren esforzarse y que son unos vagos", respondió la misma persona, marcando distancia con ese discurso.