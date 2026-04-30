Confirmado: este es el recorte que sufrirás en tu pensión si adelantas la jubilación

La Seguridad Social toma medidas y endurece las condiciones para quienes decidan jubilarse antes de que llegue el momento. Según la normativa vigente, los trabajadores que opten por la jubilación anticipada voluntaria podrán ver reducida la pensión hasta en un 17%, incluso aunque hayan cotizado más de 41 años.

Repasemos la situación: en la actualidad, la edad ordinaria de jubilación en 2026 se sitúa en 65 años para aquellos que acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados, y en 66 años y 10 meses si no alcanzan ese periodo.

Sin embargo, el sistema permite adelantar la jubilación un máximo de 2 años, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos.

¿El problema que muchos no conocen? Los llamados coeficientes reductores, unos mecanismos que ajustan la cuantía de la pensión según el tiempo adelantado. Estos recortes oscilan entre un 2,81% y 21%, dependiendo de los años cotizados y de los meses de anticipación.

Eugenio Viñas

En concreto, los trabajadores con más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, sufrirán una reducción del 17% si adelantan su jubilación dos años. Si el adelanto es de tan solo un año, se reduce aproximadamente al 5%.

Desde el Gobierno, encabezado por la ministra Elma Saiz, se defiende que estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad del sistema. El envejecimiento de la población y la llegada a la jubilación de la generación del 'baby boom' obligan a equilibrar ingresos y gastos en el futuro.

Jubilación demorada: incentivos

El modelo también incentiva la jubilación demorada. Aquellos trabajadores que decidan prolongar su vida laboral más allá de la edad ordinaria podrán aumentar su pensión un 4% por cada año adicional trabajado o recibir una compensación económica que puede superar los 13.000 euros.

En este contexto, la decisión de cuándo jubilarse cobra cada vez más importancia. Adelantar el retiro puede ofrecer más tiempo libre, pero también implica asumir una reducción significativa en los ingresos futuros.