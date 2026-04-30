CaixaBank gana 1.572 millones hasta marzo, un 7% más, impulsado por la actividad comercial

CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 1.572 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el crecimiento de la actividad comercial y de los ingresos por servicios, según ha informado este jueves la entidad financiera.

El banco catalán, que cuenta con 670.000 millones de euros en activos y da servicio a 20,8 millones de clientes en España y Portugal, cerró marzo con un volumen de negocio de 1,1 billones de euros, lo que supone un incremento interanual del 6,6%. La evolución estuvo apoyada tanto en el aumento del crédito como en el crecimiento de los recursos de clientes.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, destacó que, “a pesar del entorno geopolítico”, la entidad ha mantenido “altos niveles de actividad” y ha seguido apoyando a empresas, familias y al crecimiento económico. Gortázar subrayó que el banco afronta el contexto actual desde una “posición financiera sólida”.

La cartera de crédito sano alcanzó los 380.279 millones de euros, un 7,2% más que un año antes. Por segmentos, el crédito a empresas creció en 14.515 millones en los últimos doce meses, un 8,8%; el destinado a adquisición de vivienda aumentó en 8.806 millones, un 6,7%; y el crédito al consumo avanzó en 2.609 millones, un 12,3%.

Los recursos de clientes se situaron en 733.975 millones de euros, un 6,3% más en tasa interanual. Dentro de esta partida, los activos bajo gestión aumentaron un 10,1%, hasta 202.309 millones, mientras que el patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAV alcanzó los 150.973 millones, un 11,8% más.

La cuenta de resultados también reflejó la mejora de los ingresos. El margen de intereses ascendió a 2.662 millones de euros, un 0,6% más, mientras que los ingresos por servicios crecieron un 7,5%, hasta 1.374 millones. El margen bruto, equivalente a los ingresos totales, se situó en 4.127 millones, con un avance del 2,9%.

Reduce la morosidad

CaixaBank mantuvo además sus niveles de rentabilidad, con un ROTE del 17,6%, y situó la ratio de eficiencia en el 39,6%. La entidad redujo el saldo de dudosos en 278 millones de euros entre enero y marzo, lo que permitió rebajar la ratio de morosidad hasta el 1,98%, frente al 2,07% de cierre de 2025. La ratio de cobertura mejoró hasta el 79%.

En materia de solvencia, la ratio CET1 se situó en el 12,5%, tras recoger el impacto del nuevo programa de recompra de acciones aprobado por el consejo de administración. CaixaBank ha anunciado una nueva recompra por importe de 500 millones de euros, después de concluir en marzo el programa anterior, también de 500 millones.

La entidad también destacó el crecimiento de imagin, su neobanco, que cerró el trimestre con 4 millones de clientes y un volumen de negocio de 22.700 millones de euros. Según CaixaBank, alrededor del 50% de los nuevos clientes del grupo en España llegan ya a través de esta plataforma.

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En el plano social, el banco aseguró que mantiene presencia en más de 3.700 municipios mediante oficinas, cajeros u ofimóviles. Además, alrededor de 82.550 clientes hipotecarios han recibido ayudas desde diciembre de 2022, y MicroBank ha concedido microcréditos que han beneficiado a 285.942 personas en los últimos doce meses.