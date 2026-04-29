Nadia Calviño, presidenta del BEI: "Podemos dar préstamos a 30 años con grandes condiciones porque no buscamos el beneficio"

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha resaltado la importancia de la institución financiera para impulsar proyectos en los núcleos urbanos, a través de sus capacidades, como entidad sin ánimo de lucro, de ofrecer a las ciudades condiciones ventajosas para potenciar su desarrollo. "Los alcaldes saben que podemos conceder préstamos a 30 años con grandes condiciones, porque no buscamos el beneficio", ha dicho la exministra de Economía.

Calviño ha realizado estas declaraciones en el marco del 'Bloomberg CityLab', un foro organizado por la agencia de noticias estadounidense en el Hotel Palace, en Madrid, en el que el pasado lunes compareció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En un diálogo con la periodista Francine Lacqua, Calviño ha puesto de manifiesto la importancia del BEI a la hora de desarrollar proyectos urbanísticos en Europa y el resto del mundo.

"En los últimos quince años, hemos otorgado 80.000 millones de euros en financiación y asesoramiento para proyectos urbanos urgentes, entre los que se incluyen elementos como la vivienda o el transporte", ha celebrado Calviño. Además, la economista ha destacado que una de las particularidades del BEI consiste en que no solo otorga financiación, sino también conocimiento experto en la materia. "Hacemos muchos proyectos, y también somos capaces de decirle a los alcaldes si son o no viables. Ese sello es el que moviliza a inversores extranjeros, que perciben que los proyectos son sostenibles", ha destacado, poniendo como ejemplo un reciente proyecto de túneles en Lisboa para prevenir inundaciones.

Transición verde

Uno de los segmentos a los que el BEI dedica mayor atención es la transición verde. "Somos el Banco del Clima, el 60% de nuestra financiación se destina a la transición verde. Los alcaldes saben que deben hacerlo, es una cuestión de seguridad que va más allá del debate político de alto nivel", ha puesto de manifiesto Calviño.

Además, el BEI cuenta con la particularidad de que siempre ha sido rentable. "El año pasado obtuvimos 3.000 millones de euros en beneficios, y los reinvertimos en nuestras reservas. Esto nos permite apalancarnos, pedir dinero prestado en los mercados con tipos de interés muy bajos que trasladamos a nuestros clientes. Somos una institución sin ánimo de lucro", ha explicado Calviño.

Vivienda

Uno de los segmentos en los que el BEI ha puesto el foco con más intensidad es la vivienda. Calviño ha confesado que ese fue uno de los mayores cambios que impulsó con su llegada a la presidencia, el 1 de enero de 2024. "Hemos aumentado mucho nuestro apoyo en tres áreas: nueva construcción, renovación del parque existente e innovación, para que podamos desarrollar nuevas técnicas y nuevos materiales de construcción que permitan construir viviendas más rápido y más barato", ha detallado.

De esta manera, el BEI se ha fijado el objetivo de destinar 6.000 millones de euros a proyectos de vivienda este año. Uno de ellos es el acuerdo que han alcanzado con la ciudad de Berlín, dedicado a la construcción de vivienda asequible, que es "el mayor proyecto de financiación que hemos proporcionado a Alemania en los últimos 10 años", según Calviño. Con todo, el banco cuenta con 100.000 millones de euros cada año disponibles para financiar proyectos, y el 25%, como ha remarcado su presidenta, se destina a las ciudades.

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Ciclos políticos

Finalmente, Calviño ha planteado una reflexión sobre la duración de sus proyectos y los ciclos políticos. "Aunque los alcaldes exitosos pueden permanecer dos o tres mandatos, incluso 15 años, muchos se preguntan: “¿Por qué voy a embarcarme en un proyecto que no podré ver completado?”. Así que esta asistencia técnica creo que es extremadamente importante también para ver qué puede entregarse a corto plazo y cómo podemos organizar las cosas por fases, de modo que también apoyen estos esfuerzos de largo plazo", ha concluido Calviño, haciendo hincapié en el conocimiento que, al margen de la financiación, deja el BEI en las ciudades en las que financia proyectos.