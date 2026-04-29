Resultados empresariales
Mapfre gana 311 millones de euros en el primer trimestre, un 12,7% más
"Hemos cerrado un excelente periodo que confirma que estamos en la senda correcta para cumplir con los compromisos del Plan Estratégico", afirma el presidente de la aseguradora, Antonio Huertas
EP
Mapfre obtuvo un beneficio neto de 310,9 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,7% más que en el mismo periodo de 2025, gracias a la mejora de la rentabilidad y al desempeño del negocio en Iberia y Mapfre Re, según ha destacado Mapfre en un comunicado remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"Hemos cerrado un excelente primer trimestre que confirma que estamos en la senda correcta para cumplir con los compromisos del Plan Estratégico, pese al complejo contexto geopolítico. La rentabilidad continúa mejorando de forma consistente en la mayoría de los negocios, y afrontamos el ejercicio con un optimismo prudente basado en la fortaleza de nuestro modelo de negocio altamente diversificado", ha defendido el presidente de la aseguradora, Antonio Huertas.
Pese a la mejora del resultado, la compañía reconoce una caída de las primas del 2,2% en euros respecto al mismo periodo en el ejercicio previo, impactadas por la depreciación de divisas que se originó en 2025, en particular, señalan, la del dólar estadounidense.
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