Iberdrola sugiere separar las funciones de REE para evitar otro gran apagón

Iberdrola sugiere separar las funciones de Red Eléctrica como medida preventiva para evitar otro gran apagón. En la conferencia con analistas para presentar sus resultados del primer trimestre, Ignacio Sánchez-Galán, ha pedido distinguir entre el "negocio" que suponer gestionar la red de transporte y la "responsabilidad pública" de operar el sistema eléctrico. "Esta es la razón por la que en otros países estas actividades están separadas", ha afirmado.

"El operador del sistema tiene que asegurarse de mantener las luces encendidas y la operación de la red es un negocio y tiene que maximizar su rentabilidad. Si mezclas ambas cosas puede derivar en situaciones peligrosas como las que hemos visto", ha añadido el directivo.

En España, Red Eléctrica actúa como transportista único en régimen de exclusividad. Es decir, es la propietaria y gestora de la red de transporte de alta tensión, conectando los centros de generación (centrales eléctricas) con las redes de distribución (que son las que llegan hasta los consumidores finales). Y al mismo tiempo es el operador del sistema eléctrico, lo que significa que es la encargada de velar por la operación segura del sistema y de evitar apagones, como el del 28 de abril.

Se trata de dos actividades completamente diferentes, que en el caso español conviven dentro de la misma empresa, la compañía semipública (el Estado tiene el 20%) Red Eléctrica, lo que ha llevado a su debate en numerosas ocasiones, más si cabe porque en otros países la red de transporte está liberalizada, lo que permite a las empresas eléctricas participar de su gestión y añadir una nueva área de negocio sin apenas riesgo a su cuenta de resultados. De hecho, la propia Iberdrola fue la primera empresa en España que pidió abrir esta red a la iniciativa privada en 2024.

Nuevos costes regulados

Para Iberdrola, como se ha reiterado en todas sus comunicaciones desde el 28 de abril, el apagón fue resultado de una "planificación inadecuada y una mala gestión del sistema eléctrico porque no había suficiente energía síncrona (centrales capaces de controlar la tensión y la inercia del sistema) a pesar de que la energía estuviera disponible. "Si todo se hubiera hecho bien por parte de Red Eléctrica, por qué ha cambiado su modelo operativo", se ha preguntado Galán.

Red Eléctrica opera desde hace un año con lo que ha denominado un "modo reforzado" que implica tener a su disposición un mayor número de centrales de gas para garantizar la seguridad del sistema, lo que ha incrementado los costes del sistema eléctrico en 666 millones de euros en los últimos once meses, según cálculos de la propia compañía. Y esto ha tenido impacto negativo en el negocio de comercialización de Iberdrola, por lo que Galán ha pedido reconocer estos costes como "costes regulados, como hacen en otros países, para que no afecten a la ciudadanía ni a las empresas". Es decir, incorporarlos como un coste fijo más de la factura de la luz.

'Pocas' reclamaciones

Por otra parte, el director de servicios jurídicos de la eléctrica, Gerardo Codes, ha transmitido que la compañía "no ha recibido muchas reclamaciones" si se tiene en cuenta el tamaño de su cartera de clientes, que asciende a 9,6 millones de contratos en electricidad, y ha citado el informe de la CNMC como "el único informe oficial" en el que se defiende, según ha dicho, que el día del apagón el sistema "tenía suficientes herramientas normativas, regulatorias y técnicas para evitar el apagón".

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Codes ha asegurado que la postura de Iberdrola frente a futuros litigios "es fuerte". "Siempre hemos actuado de acuerdo a la ley, el único procedimiento directamente relacionado con el apagón está abierto a Red Eléctrica", ha añadido. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador al operador del sistema por presuntamente poner en riesgo la seguridad del suministro o de las personas, pero también ha abierto otras dos investigaciones a las centrales nucleares de Almaraz y Cofrentes, de las cuales Iberdrola es la principal propietaria, por el mismo motivo, aunque la CNMC no aclara si estos expedientes afectan a prácticas producidas el día del apagón o en momentos distintos.