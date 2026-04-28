El PNV se abstendrá en la votación de la prórroga de los alquileres

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha anunciado que su grupo se abstendrá esta tarde en la votación en el pleno del decreto ley que prorroga los contratos de alquiler.

Vaquero ha explicado, en una rueda de prensa, que esta abstención se debe a cuestiones "de forma y de fondo" y ha dicho que, si bien no duda de que la medida sea "bienintencionada", lo que se necesita para abordar la crisis de la vivienda son "acuerdos a medio y largo plazo". También ha reclamado al Gobierno una "inmediata aclaración" sobre en que situación quedan los inquilinos que han pedido la prórroga si aún no ha terminado su contrato de alquiler.

Respecto a los motivos formales, ha sostenido que "no se puede hacer frente a la crisis de la vivienda recurriendo reiteradamente a la figura del decreto ley", porque de esa forma "no se busca el consenso, ni el debate". A este respecto, ha recordado que las conversaciones se han dado "a posteriori", que un decreto ley no se pueden introducir enmiendas y que todos los decretos leyes que han pasado a ser proyectos de ley "se han quedado en el cajón de las prórrogas eternas".

También ha criticado que se acuda a la figura del decreto ley invocando la urgente y extraordinaria necesidad por la guerra de Irán, cuando en realidad el gobierno lleva "encadenando desde la covid", lo que, a su juicio, es un "signo de fracaso también de la ley de vivienda". La portavoz ha hecho hincapié en que la crisis de la vivienda es "estructural", por lo que requiere de "medidas a medio y largo plazo que den seguridad jurídica al propietario y a los inquilinos" y de "planteamientos integrales" para no "solucionar un problema en un lugar y crearlo en otro".

Noticias relacionadas

Respecto al contenido del decreto, ha dicho que es una "enmienda a ley de vivienda" y que "aflora su fracaso", ya que el decreto "obliga a aplicar los criterios de las zonas tensionadas, cuando en la ley es opcional para las comunidades autónomas y se hace para todo el territorio sin importar si está tensionadao, lo que evidencia los efectos negativos de las lagunas de la ley", ha argumentado.