A 9,5 millones de personas
La Seguridad Social paga 14.336,2 millones en las pensiones de abril, un 6% más que en 2025
Tres cuartas partes corresponden a pagas por jubilación que, de media, se sitúan en 1.368,4 euros
EFE
La Seguridad Social ha abonado 10,5 millones de pensiones a cerca de 9,5 millones de personas en la nómina de abril, que asciende a 14.336,2 millones de euros, un 6,07% más que en abril de 2025, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Seguridad Social.
Del total de la nómina, tres cuartas partes (10.499,2 millones) corresponden a pensiones de jubilación, 2.281,9 millones a pensiones de viudedad, 1.331,6 millones para pensiones de incapacidad permanente, 185 millones destinados a pensiones de orfandad y 38,4 millones a prestaciones en favor de familiares.
La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios de los pensionistas (6,6 millones de personas), se situó en 1.368,4 euros este mes, un 4,5% más interanual. Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general fue de 1.729,6 euros mensuales y la del régimen especial de trabajadores autónomos, de 1.058,5 euros. La pensión de viudedad alcanzó los 973,4 euros de media.
Crecen las jubilaciones demoradas
En los tres primeros meses de 2026 se registraron 96.612 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las que un 12,7% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, casi dos puntos porcentuales más que el cierre de 2025 y 8 puntos más que en 2019.
Además, en abril 1,4 millones de pensiones contaban con el complemento para la reducción de la brecha de género (36,9 euros al mes por hijo), de las que el 75% corresponden a mujeres que recibieron 76,92 euros de media.
- Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
- Roban por segunda vez en ocho días y se llevan más de 90.000 euros tras reventar la caja fuerte de una constructora zamorana: hay seis acusados
- San José Obrero celebra sus Fiestas Populares 2026 con un programa repleto de actividades
- Zamora se prepara para acoger esta semana delegaciones de 22 países
- Cuarenta años después de la mili, compañeros de 1984 eligen Zamora para su reunión anual
- Las obras del nuevo parque de bomberos de Zamora, paradas a la espera de un modificado
- Zamoranos y mirandeses se rinden ante la protección divina de la Virgen de la Luz en su tradicional romería
- Caídas en la calle: no siempre la víctima tiene razón