Mango Home pone a rodar su propio plan de expansión con 6 aperturas en 2026

“Isak [Andic] tenía un espíritu de súperanfitrión, le encantaba recibir a la gente y que se sintiera como en casa, así que tenía todo el sentido hacer una tienda que hiciese al cliente sentirse como en casa”. La directora de Mango Home, Nuria Font, tiene listo y a punto del despegue el plan de expansión de la línea de producto y textil para el hogar de este grupo de moda. Esta responsable llegó al cargo a finales de 2024, el año pasado estuvo detrás de la apertura de las cuatro primeras tiendas de este nuevo concepto y, vistos los resultados, en su compañía han decidido que es hora de pisar el acelerador.

“Empezamos en 2020 de forma muy tímida, solo con parte textil y pequeños 'corners' para probar, pero hace dos años se decidió hacer una gran inversión en Mango Home: se incorporó a gente experta en el sector, yo entré a dirigir la línea y ampliamos la oferta comercial a todas las estancias de la casa”, repasa Font. “Hace un año abrimos la tienda de Avenida Diagonal [en Barcelona] y los resultados han sido muy buenos”, precisa quien recuerda que luego vinieron la del centro comercial La Illa (también en Barcelona), otra en Zaragoza y otra en Madrid. “Y ahora tenemos un plan de expansión bastante agresivo para los próximos años”, explica la misma.

De momento, la directiva no quiere desvelar sus cartas, solo avanza que la meta prioritaria es llegar a estar presente en todas las grandes ciudades de España y que esto empieza con mínimo 6 aperturas este 2026, locales que ya tiene apalabrados.

Nuria Font, directora de Mango Home / Mango

Este viernes se estrena en Granada, por ejemplo, un local de 280 metros cuadrados y una docena de trabajadores situado en el centro comercial Nevada. Y tienen previstas las siguientes inauguraciones en Bilbao, Valencia, Zaragoza y Madrid. Terminarán el año, así pues, con una decena de tiendas en funcionamiento.

En cuanto al extranjero, en principio no está entre sus planes este año, pero sí vendrá los siguientes. A través del canal ‘online’, remarca la misma, ya llegan a 34 mercados hoy en día.

El canal digital y el 'boom' del sector

“El canal ‘online’ sigue creciendo a más de doble dígito, tanto en España como en el resto de países”, explica Font que, pese a eso, es una firme creyente en las bondades de la tienda física. Cabe decir que su anterior cargo en la empresa era el de responsable del negocio de franquicias firmes. “Estamos intentando hacer tiendas que sean muy inmersivas, que inspiren, cuyo mobiliario se parezca mucho al de tu casa, y eso está teniendo muy buena aceptación”, apunta la misma, que justifica, en parte, así, su “agresivo” plan de expansión. “A medida que vayamos abriendo más tiendas físicas, el peso [entre ‘online’ y tienda física] se irá equilibrando”, remata.

También ayuda que el sector en sí esté en crecimiento, incluso una vez superado el ‘boom’ que propiciaron los confinamientos relacionados con la pandemia de covid. Eso hace que también crezca el número y tamaño de sus competidoras, pero Font afirma que no ve muchas empresas que hagan lo que ellos: diseño internalizado, seguimiento de tendencias, cambio de producto cada temporada, apuesta parcial por el producto artesanal…

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Igual que ocurre en la marca matriz, Mango Home tiene bastante repartida su red de fabricantes y proveedores, y esto incluye talleres artesanales. Por eso, y porque buena parte se concentra en España, no hay excesivo temor a lo que pueda provocar en este plan de expansión el caos geopolítico que impera actualmente en el mundo.