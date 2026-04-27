Goldman Sachs prevé una lluvia de beneficios en la bolsa española en 2026: el Ibex 35 será la segunda más rentable entre las principales europeas

El Ibex 35 se coloca en el podio de los parqués europeos, según han bautizado los estrategas de Goldman Sachs en un informe reciente. Los analistas del banco de inversión prevén que la bolsa española liderará el crecimiento de beneficios entre los principales parqués de Europa en 2026, con un alza de beneficios por acción del 24,8%, solo por detrás del índice de referencia de noruega, el OBX Oslo 25, cuyos beneficios aumentarán nada menos que un 50,2%, según un equipo liderado por Guillaume Jaisson.

Los estrategas de Goldman Sachs ahora prevén que las empresas del Ibex ganarán un 24,8% más en 2026 y el índice será el tercer más rentable de Europa, por detrás únicamente de Oslo (40,5%) y el parqué secundario de Fráncfort, que alberga las empresas medianas de Alemania (43,4%).

El tirón del parqué español, que se ha visto obstaculizado por el panorama geopolítico en la última semana, lo coloca por delante del índice paneuropeo, el Euro Stoxx 50, bolsa cuyos beneficios crecerán un 15,3%, según las estimaciones de la casa de análisis.

La bolsa de París se sitúa justo detrás de la de Madrid, con una previsión de crecimiento de los beneficios por acción del 21,1%, seguida de cerca por la de Italia (19,7 %) y la de Londres (17,9 %). Según las estimaciones de valoración de Goldman, el índice menos rentable del continente este año será el de la bolsa de Estocolmo, para el que se prevé un crecimiento del 4,6%.

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El secreto de la bolsa noruega

¿Por qué la bolsa de Olso destaca por su elevada rentabilidad? Peter Lindhal, gestor sénior de carteras de la gestora nórdica Evli, ha explicado que el tirón de Noruega tiene que ver con que es una “economía más cíclica que el resto de Europa”. Además, cuenta con una gran exposición a la energía, con gigantes petroleros como Equinor, el equivalente de nórdico de Repsol, o Aker BP. El OBX es una bolsa dominada por petróleo, naviera y materias primas, además de grandes bancos y tecnológicas.