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LA RESACA DEL GRAN APAGÓN

Competencia abre otra batería de expedientes sancionadores por el gran apagón

El organismo aprueba la incoación de otra quincena de investigaciones exhaustivas a Endesa, Totalenergies, Engie y la estadounidense ContourGlobal por posibles infracciones graves

Torre de la red de transporte de electricidad.

Torre de la red de transporte de electricidad. / D. P. P.

David Page

David Page

Madrid

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lanza otra oleada de expedientes sancionadores tras un año de indagaciones vinculadas al gran apagón. Tras anunciar la apertura de una veintena de investigaciones la semana pasada, el organismo ha aprobado la incoación de otra quincena de expedientes por presuntas infracciones graves cometidas durante largos periodos de tiempo, no necesariamente el mismo 28 de abril del año pasado en que se produjo el histórico cero eléctrico.

Los nuevos expedientes se dirigen contra Endesa (a un total de once instalaciones propiedad de la compañía y también a la entidad propietaria de las centrales nucleares de Ascó y Vancellós, en que es socio principal y en la que participa de forma minoritaria Iberdrola), a Totalenergies, Engie y a la estadounidense ContourGlobal. Las incoaciones notificadas este viernes incluyen también la investigación de "prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025" precisa el supervisor, pero que "constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales" detectados en el marco de la investigación del incidente.

Competencia ya aprobó la semana pasada la apertura de 20 expedientes por diversos indicios de incumplimientos que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas. Las compañías puestas bajo lupa en esa tanda de procedimientos fueron Red Eléctrica de España (REE), Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol.

De manera inicial, el único expediente por una posible infracción “muy grave” es el de Red Eléctrica -gestor del sistema eléctrico y de la red de tranpsorte-, mientras que la de investigaciones a las energéticas son por faltas graves que no habrían supuesto un riesgo para el suministro y que corresponderían a comportamientos de los dos años anteriores al apagón y no sólo en el día del colapso.

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Pese a la apertura ya de un total de 35 expedientes sancionadores por el apagón por posibles incumplimientos de la normativa que estaba vigente el día del apagón, desde la CNMC se insiste en que no se puede determinar una sola causa que originara el incidente. De hecho, se apunta que los hechos que serán objeto de investigación en estos expedientes "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", porque el organismo entiende que no hay una sola causa que desencadera el colapso del 28 de abril. "El incidente respondió a un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión", destacó la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, esta misma semana en el Congreso de los Diputados.

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Las sillas de tela son un elemento habitual en comedores, salones y oficinas por su comodidad y estética, pero también una de las superficies que más suciedad acumulan con el uso diario. Manchas de comida, polvo o incluso olores pueden deteriorar su aspecto si no se limpian correctamente. Por ello, conocer las técnicas adecuadas resulta clave para mantenerlas en buen estado sin estropear el tejido. El primer paso antes de aplicar cualquier producto es retirar el polvo y la suciedad superficial. Para ello, se recomienda utilizar una aspiradora con boquilla para tapicerías o, en su defecto, un cepillo de cerdas suaves. Este proceso evita que la suciedad se incruste más al entrar en contacto con la humedad durante la limpieza. Una vez eliminados los residuos superficiales, es importante identificar el tipo de mancha. Para la limpieza general, una mezcla de agua tibia con unas gotas de jabón neutro suele ser suficiente. Se debe aplicar con un paño limpio ligeramente humedecido, sin empapar la tela, realizando movimientos suaves y circulares. En el caso de manchas más persistentes, como grasa o bebidas, puede añadirse una pequeña cantidad de vinagre blanco o bicarbonato, siempre probando antes en una zona poco visible. El secado es otro aspecto fundamental. Tras la limpieza, conviene retirar el exceso de humedad con un paño seco y dejar que la silla se airee en un espacio bien ventilado. Evitar el uso de calor directo, como secadores, ayuda a prevenir daños en las fibras y posibles deformaciones. Claves para mantenerlas limpias por más tiempo Más allá de la limpieza puntual, el mantenimiento regular es esencial para prolongar la vida útil de las sillas de tela. Aspirarlas al menos una vez por semana y actuar rápidamente ante cualquier derrame evita que las manchas se fijen y sean más difíciles de eliminar. Además, el uso de fundas o protectores puede ser una solución práctica en hogares con niños o mascotas. Estos elementos no solo facilitan la limpieza, sino que también protegen el tejido original del desgaste diario. Por último, en casos de suciedad muy incrustada o tejidos delicados, recurrir a servicios profesionales de limpieza de tapicerías puede ser la mejor opción. Así se garantiza un resultado eficaz sin comprometer la integridad del material. Con estos sencillos cuidados, mantener las sillas de tela limpias y en buen estado es una tarea accesible que contribuye a mejorar la higiene y la apariencia del hogar.

Las sillas de tela son un elemento habitual en comedores, salones y oficinas por su comodidad y estética, pero también una de las superficies que más suciedad acumulan con el uso diario. Manchas de comida, polvo o incluso olores pueden deteriorar su aspecto si no se limpian correctamente. Por ello, conocer las técnicas adecuadas resulta clave para mantenerlas en buen estado sin estropear el tejido. El primer paso antes de aplicar cualquier producto es retirar el polvo y la suciedad superficial. Para ello, se recomienda utilizar una aspiradora con boquilla para tapicerías o, en su defecto, un cepillo de cerdas suaves. Este proceso evita que la suciedad se incruste más al entrar en contacto con la humedad durante la limpieza. Una vez eliminados los residuos superficiales, es importante identificar el tipo de mancha. Para la limpieza general, una mezcla de agua tibia con unas gotas de jabón neutro suele ser suficiente. Se debe aplicar con un paño limpio ligeramente humedecido, sin empapar la tela, realizando movimientos suaves y circulares. En el caso de manchas más persistentes, como grasa o bebidas, puede añadirse una pequeña cantidad de vinagre blanco o bicarbonato, siempre probando antes en una zona poco visible. El secado es otro aspecto fundamental. Tras la limpieza, conviene retirar el exceso de humedad con un paño seco y dejar que la silla se airee en un espacio bien ventilado. Evitar el uso de calor directo, como secadores, ayuda a prevenir daños en las fibras y posibles deformaciones. Claves para mantenerlas limpias por más tiempo Más allá de la limpieza puntual, el mantenimiento regular es esencial para prolongar la vida útil de las sillas de tela. Aspirarlas al menos una vez por semana y actuar rápidamente ante cualquier derrame evita que las manchas se fijen y sean más difíciles de eliminar. Además, el uso de fundas o protectores puede ser una solución práctica en hogares con niños o mascotas. Estos elementos no solo facilitan la limpieza, sino que también protegen el tejido original del desgaste diario. Por último, en casos de suciedad muy incrustada o tejidos delicados, recurrir a servicios profesionales de limpieza de tapicerías puede ser la mejor opción. Así se garantiza un resultado eficaz sin comprometer la integridad del material. Con estos sencillos cuidados, mantener las sillas de tela limpias y en buen estado es una tarea accesible que contribuye a mejorar la higiene y la apariencia del hogar.

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