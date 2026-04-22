Lufthansa cancela 20.000 vuelos hasta octubre ante la escasez de combustible

Grupo Lufthansa ha informado de que el cierre de su aerolínea de corto radio Lufthansa CityLine reducirá la capacidad del grupo en un 1% y supone la eliminación de 20.000 vuelos, lo que equivale a unas 40.000 toneladas métricas de combustible de aviación, un producto que ha duplicado su precio desde el estallido del conflicto en Irán.

La compañía emitió un comunicado este jueves donde recalca que estos vuelos, operados desde Fráncfort y Múnich, no eran rentables. Por contra, reforzará las rutas existentes en Zúrich, Viena y Bruselas.

Por el momento, la compañía ya ha cancelado 120 vuelos diarios hasta finales de mayo, informando a los pasajeros afectados. Con la cancelación de las rutas de Fráncfort a Bydgoszcz y Rzeszów (Polonia), así como a Stavanger (Noruega), se han eliminado temporalmente al menos tres destinos del programa de vuelos actual.

La planificación de rutas para los próximos meses se está revisando teniendo en cuenta la reducción de capacidad y se publicará a finales de abril o principios de mayo. Esto incluirá optimizaciones de la oferta de corto recorrido para toda la temporada de verano.

La compañía espera que el suministro de combustible se mantenga estable para los meses de verano. Lufthansa está aplicando una serie de medidas para ello, entre las que se incluyen la adquisición física de combustible para aviones y la cobertura de precios.

Cierre de Cityline

La compañía anunció la semana pasada el cierre de CityLine dentro de un paquete medidas para paliar los efectos del incremento del precio del queroseno y el sábado pasado retiró los 27 aviones con los que operaba la filial.

La compañía ha explicado que estos aviones, unos Canadair CRJ, ya se acercan al final de su vida útil técnica y tienen unos costes operativos bastante elevados. Los empleados de Lufthansa CityLine han recibido alternativas para continuar su carrera dentro del grupo.

Este paquete inicial prevé una reducción del programa de vuelos en rutas de corta, media y larga distancia, así como medidas para la modernización anticipada de la flota.

En una segunda fase, retirará seis aviones de largo radio para finales de verano. Para ello, los cuatro Airbus A340-600 restantes abandonarán la flota en octubre, poniendo así fin para siempre a la era de este tipo de avión en Lufthansa.

Además, dos Boeing 747-400, cuya despedida definitiva está prevista para el próximo invierno, se quedarán en tierra a partir de octubre.

La tercera fase de este paquete de medidas, durante la próxima temporada de invierno, reducirá la capacidad de la marca principal de Lufthansa como parte de la consolidación prevista del tráfico de corta y media distancia en los seis 'hubs' del grupo, lo que supondrá dejar de operar con cinco aviones.

El grupo defiende estas medidas alegando que "generan un efecto de ahorro desproporcionado en los costes de combustible", ya que se están retirando con antelación aviones antiguos y poco eficientes y, a la vez, se reduce la parte no cubierta de las necesidades de queroseno.

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Según informó la semana pasada, por el momento, el grupo tiene cubiertas las necesidades de combustible en un 80%, muy por encima de la media del sector, pero el resto debe adquirirse a precios de mercado. El objetivo de estas medidas, por tanto, es reducir este porcentaje hasta el 10%.