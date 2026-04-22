Carrefour facturó 2.806 millones de euros en España durante el primer trimestre, un 3,1% más

El gigante francés de la distribución Carrefour alcanzó una facturación en España de 2.806 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supuso un incremento del 3,1% en comparación con los datos de ventas brutas del mismo periodo del ejercicio anterior. En términos comparables y excluyendo los efectos de los combustibles, los ingresos de la empresa crecieron también un 3,1% en España, mientras que los datos orgánicos aumentaron un 3,2%. En este sentido, la compañía francesa ha informado del crecimiento de las ventas de alimentos del 2,8% en datos comparables y de un incremento del 4,3% de los ingresos por productos no alimenticios.

Igualmente, las ventas en los hipermercados registraron un incremento del 2% y la división de e-commerce facturó un 9% más que en el mismo periodo de hace doce meses. Además, en España la compañía francesa ha abierto un total de 34 tiendas bajo el denominado modelo de proximidad.

El conjunto del grupo Carrefour registró un total de 21.078 millones de euros, aumentado en un 2,2% los resultados del mismo periodo del ejercicio anterior, con gran desempeño en Francia y España. Así, en el país galo las ventas alcanzaron un total 11.139 millones de euros, un 1,4% más, caracterizadas por un aumento en el volumen de ventas de alimentos y una mejora en la cuota de mercado.

En este mismo país, las antiguas tiendas Cora, adquiridas por Carrefour y ya integradas completamente en el modelo de negocio, registraron un crecimiento en ventas del 2,3%. Por otro lado, la facturación en Brasil, en un entorno macroeconómico "complejo", cayó un 0,8% hasta los 4.666 millones de euros. En el resto de países donde el grupo tiene presencia, los ingresos crecieron hasta un 9,3%, hasta los 2.468 millones de euros.

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Carrefour incrementó también en un 21% la facturación de e-commerce, el cual el grupo busca impulsar en su estrategia para 2030 con la introducción de elementos de inteligencia artificial. "Carrefour ha tenido un sólido comienzo de 2026, con un fuerte crecimiento de las ventas, en un entorno geopolítico y macroeconómico volátil", ha indicado el presidente y consejero delegado, Alexandre Bompard. "Además, hasta el momento, el Grupo no ha observado ningún impacto significativo en sus operaciones a causa de la crisis en Oriente Próximo. Este sólido desempeño general, logrado gracias al compromiso de nuestros equipos y socios, está en línea con nuestras expectativas para este primer trimestre, y confirmamos todos nuestros objetivos financieros para 2026", ha añadido.