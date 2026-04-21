PwC prevé un 2026 sólido para el turismo, con más demanda internacional y crecimiento moderado

El turismo español mantiene el pulso en 2026, pero sin margen para la complacencia. En un entorno global marcado por la incertidumbre geopolítica, el sector hotelero consolida su crecimiento con señales de estabilización tras años de fuerte expansión y una demanda internacional que sigue ganando peso.

Durante su intervención en el marco del evento III Edición Sector Hotelero, que organizan Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO, El Periódico de España y 'activos', con el patrocinio de Barceló y PwC y la colaboración de Hotelverse, LG Electronics y The Hotel Factory, José Manuel Fernández Terán, socio responsable de Turismo, Transporte y Logística en PwC España, dibujó un escenario de crecimiento moderado pero sostenido, apoyado en la resiliencia del sector y en el buen comportamiento de los mercados emisores europeos.

José Manuel Fernández Terán (PwC) durante la presentación de “Smart Observatory y tendencias del sector” / XAVIER AMADO

“El contexto geopolítico es complicado, y este año no va a ser distinto”, advirtió el directivo, subrayando uno de los principales factores de riesgo que condicionan las previsiones.

Más turistas internacionales y demanda sólida

Uno de los datos más relevantes del informe es el cambio en la composición de la demanda. El turismo internacional gana terreno con un incremento de más de 300.000 viajeros en los primeros meses del año, mientras que el turismo nacional retrocede ligeramente (en torno a 100.000), un ajuste atribuido en parte a factores coyunturales como la climatología.

El interés por viajar a España también muestra signos de recuperación, especialmente desde Europa, con un repunte del 6% en las búsquedas en origen. Este dinamismo se ve reforzado por una conectividad aérea al alza y por unas tasas de empleo elevadas en los principales mercados emisores. “Si hay empleo, hay turismo”, resumió Fernández Terán.

Además, el análisis del sentimiento del turista –basado en inteligencia artificial y datos de redes sociales– se mantiene en terreno positivo, con valoraciones similares o superiores a las del año anterior. Destacan especialmente los mercados de Francia, Reino Unido e Italia.

Estabilización del crecimiento tras el boom

Tras varios ejercicios de fuerte recuperación postpandemia, el sector hotelero entra en una fase de normalización. El RevPAR (ingreso por habitación disponible) muestra una clara desaceleración en su crecimiento, con incrementos que pasan del 8% en verano a alrededor del 3% en los primeros meses del año.

Este ajuste responde a dos factores clave:

Altos niveles de ocupación, difíciles de superar. Subidas de precios más contenidas, en línea con la inflación.

“El sector se está estabilizando con crecimientos más moderados”, explicó el socio de PwC, apuntando a un escenario más sostenible a medio plazo.

Primavera sólida y verano con buenas perspectivas

Las previsiones a corto y medio plazo son positivas. Para la primavera, el informe anticipa una demanda robusta, apoyada en reservas anticipadas superiores al año anterior y en el buen comportamiento del canal directo, que crece un 19%.

De cara al verano de 2026, las expectativas mejoran aún más. La combinación de mayor conectividad aérea (especialmente desde Reino Unido e Italia), el aumento de reservas en cartera y el interés internacional permiten anticipar una temporada alta sólida.

No obstante, el informe introduce una advertencia clara: la evolución del contexto internacional será determinante. Factores como la inflación, posibles tensiones en el suministro o la prolongación de conflictos podrían afectar a la renta disponible y, por tanto, al consumo turístico.

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En síntesis, el sector hotelero español encara 2026 con fundamentos sólidos, pero con la vista puesta en un entorno global que sigue siendo, como mínimo, incierto.