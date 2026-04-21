Solo el 7% de los españoles prioriza el medioambiente en sus desplazamientos

La movilidad en España sigue girando alrededor del coche y el aparcamiento se consolida como aliado para que las ciudades funcionen. Esta es una de las principales conclusiones que arroja el informe “telpark IMPACTA: Radiografía de la movilidad urbana en España”, elaborado por telpark a partir de una encuesta realizada a más de 1.800 conductores, que analiza la percepción y los hábitos actuales en España en relación con los patrones de desplazamiento en entornos urbanos. El informe se ha presentado esta mañana en la sede de CEOE, en un acto que ha contado con la participación de su presidente, Antonio Garamendi, encargado de clausurar la jornada.

Tomando como punto de partida que más del 70% de los encuestados utiliza el coche propio como medio de transporte habitual y casi el 99% lo emplea al menos varias veces por semana, el estudio constata que, a la hora de elegir cómo desplazarse, los españoles anteponen la comodidad (71%) y la rapidez (61%) a cualquier otro criterio, pues solo cerca de un 7% declara tener en cuenta el impacto ambiental.

Así, cuando los conductores se plantean un cambio hacia opciones más sostenibles, la principal barrera no es ideológica, sino práctica. En este sentido, casi seis de cada diez conductores (59%) señalan el tiempo de desplazamiento como el mayor obstáculo para dejar el coche, y más del 30% destacan la falta de alternativas reales como motivo principal.

“Ante este escenario, creemos que la clave no es enfrentar al ciudadano con el coche, sino ayudarle a usarlo de forma más eficiente, predecible y compatible con una ciudad más sostenible”, ha explicado Chema García-Hoz, EV Managing Director de telpark y portavoz de la compañía encargado de exponer los principales datos del informe.

La importancia del aparcamiento

En este escenario, el informe pone de manifiesto cómo el aparcamiento ejerce como una infraestructura esencial para que la movilidad urbana sea viable. Aunque solo un 12% de los conductores utiliza aparcamientos de pago de forma frecuente (a diario o varias veces por semana), el 44% recurre a ellos de forma ocasional, convirtiéndolos en un recurso casi universal cuando se trata de acceder a zonas saturadas, centros urbanos o áreas comerciales.

La principal razón para elegir un aparcamiento de pago es poder encontrar sitio más fácilmente, con más de la mitad de los usuarios (52%) que lo cita como motivo principal, seguido del ahorro de tiempo (43%) y de la seguridad del vehículo (30%).

El estudio también dedica un bloque al coche eléctrico, que se perfila como parte del futuro de la movilidad, pero cuyo presente en España cuenta aún con margen de crecimiento. A nivel nacional, casi un 35% de los conductores tiene un coche eléctrico o muestra interés en adquirirlo.

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Las razones que condicionan su ritmo de adopción están claramente identificadas. El precio de compra sigue siendo el principal freno para el 57% de los encuestados, seguido muy de cerca por la falta de puntos de carga (55%) y por la autonomía limitada (54%). La percepción sobre la infraestructura de recarga es especialmente crítica al situarse en seis de cada diez conductores (60%) los que consideran insuficiente la red de carga eléctrica en su ciudad, siendo un 13% los que la califican de inexistente.