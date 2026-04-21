Transporte
Blablacar cierra su negocio de operador de autobuses por las pérdidas recurrentes
La empresa justifica su decisión, que supondrá la pérdida de 40 empleos, porque "no existen perspectivas de mejora" en "un mercado muy competitivo"
EFE
La plataforma de coches compartidos Blablacar anunció este martes que cierra su negocio de operador de autobuses que se concentraba esencialmente en Francia porque ha tenido pérdidas "recurrentes e importantes" y porque "no existen perspectivas de mejora" en "un mercado muy competitivo".
La empresa explicó en un comunicado que el fin de esta actividad "alejada" de lo que es el eje de su negocio, que se explica por las "dificultades económicas estructurales" de la marca Blablacar Bus, supondrá la supresión de 40 empleos y aseguró que estará "plenamente movilizada" para acompañar a los afectados.
Su división española precisó que este cese de la actividad de autocares concierne igualmente a "un número reducido de rutas" que conectan "ciudades de España y Portugal con otras ciudades europeas". "La estrategia de desarrollo de la plataforma en los otros 20 países en los que está presente -añadió- es la distribución de billetes de operadores locales de autobús, y en algunos de ellos como España, también de tren, para proponer una oferta multimodal diversa y completa a sus usuarios"
Un modelo que va a continuar y que "combinado con la capilaridad de aporta el coche compartido, permite ofrecer una movilidad colectiva más integrada, más eficiente y que se adapte mejor a las necesidades de los viajeros".
Blablacar inició su negocio de autobuses al comprar Ouibus en 2019 y se convirtió así en operador de una red en la que trabajaba con otras empresas de autocares a las que remuneraba al margen del nivel de ocupación, de forma que soportaba el riesgo económico.
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