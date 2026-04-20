La Policía Nacional lanza una alerta general sobre el doble pago de la declaración de la Renta que también se produce en Zamora: adiós al dinero de tu cuenta
"No descargues archivos adjuntos. Si algo te genera duda, mejor entra directamente en la web oficial"
Manuel Riu
Nos encontramos en plena campaña de la declaración de la Renta y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, aunque el plazo de presentación para las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación finaliza el 25 de junio.
Muchos contribuyentes que ya han realizado este trámite y están a la espera de una devolución por parte de Hacienda se preguntan cuándo y cómo la recibirán. El plazo de devolución puede variar en cada caso, dependiendo de la fecha en la que se ha presentado la Renta o de que Hacienda requiera información adicional sobre el contribuyente.
En este sentido, si la declaración tiene errores o falta de información, la Agencia Tributaria puede modificar la cantidad a devolver, anular la solicitud en caso de que no proceda o retrasar la gestión.
Debes saber que durante esta campaña los ciberestafadores aprovechan para intentar engañar a los contribuyentes y asustarle a través de correos falsos que se hacen pasar por la Agencia Tributaria para que la víctima realice pagos como se se tratase de la declaración.
"Ojo con esto ahora que empieza la campaña de la Renta 2025. Cada año aumentan los fraudes haciéndose pasar por la Agencia Tributaria y es más fácil caer de lo que parece. Quédate con esto: No confíes en mensajes o emails sospechosos. No compartas datos personales ni bancarios. No pinches en enlaces desconocidos. No descargues archivos adjuntos. Si algo te genera duda, mejor entra directamente en la web oficial y compruébalo tú mismo. Más vale prevenir que llevarse un susto", explican desde la Policía Nacional.
Y es que los ciberestafadores envían correos que imitan a la perfección un mensaje de la Agencia Tributaria. Desde la Policía Nacional alertan de que en caso de recibir uno de estos mensajes, lo mejor es acudir a "las fuentes oficiales" a consultar.
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