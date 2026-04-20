SECTOR INMOBILIARIO
Jordi Argemí será el nuevo CEO de Neinor a partir de 2027 al relevar a Borja García-Egotxeaga
García-Egotxeaga se mantendrá como 'senior advisor'
EP
Neinor Homes ha anunciado este lunes la aprobación del plan de sucesión de su consejero delegado, Borja García-Egotxeaga, el cual dejará el cargo a finales de 2026 para ser relevado por el actual CEO adjunto y director financiero, Jordi Argemí García. Según se desprende de una nota de prensa y del hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el directivo entrante asumirá plenamente sus funciones desde el 1 de enero de 2027 tras cumplirse con el debido proceso societario.
Asimismo, se ha acordado el nombramiento de Argemí como co-CEO de Neinor para asegurar una "transición fluida y la plena continuidad en la ejecución de la estrategia de la compañía". Por otra parte, García-Egotxeaga continuará vinculado a la empresa en calidad de "asesor sénior" una vez abandone su puesto.
"Partimos de una posición de fortaleza, con un buen desempeño en nuestro plan estratégico, y seguiremos enfocados en ejecutar con disciplina, creciendo de forma eficiente en capital y continuando generando valor sostenible, así como retornos atractivos para nuestros accionistas", ha afirmado Argemí. "Ha sido un privilegio liderar Neinor durante estos siete años y estoy muy orgulloso de haber cumplido de forma consistente nuestros objetivos a lo largo de todo este periodo", ha indicado, de su lado, García-Egotxeaga, que ha calificado de "muy sólida" la situación actual de Neinor.
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