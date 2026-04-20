Hacienda confirma la devolución de hasta 1.200 euros a un separado con hijos, pero esta solo se da el dinero a uno de los progenitores

La Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025 ya está en marcha de acuerdo con el calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria recogido por Europa Press.

EL pasado 8 de abril se abrió el plazo para la presentación de las declaraciones a través de internet y se extenderå hasta el 30 de junio de 2026, último día.

Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración del contribuyente por teléfono (la solicitud de cita será desde el 29 de abril hasta el 27 de junio). A la hora de hacer la declaraciñon de la Renta, el contribuyente debe saber que hay una serie de deducciones, que quizá le resulten desconocidas, pero que le peuden ayudar a la hora de mantener su patrimonio. Eso ocurre en el caso de las parejas que se han separado.

Una separación de una pareja o matrimonio con hijos de por medio conlleva una serie de características a tener en cuenta a la hora de hacer diferentes gestiones. Una de ellas es la declaración de Hacienda y qué beneficios o deducciones puede tener el progenitor, dado que, en ocasiones y según cómo haya sido la separación o divorcio, solo afecta a uno de los padres.

Tal y como explican desde CaixaBank, lo primer que hay que hacer tras la separación es comunicar los cambios a Hacienda. Antes de pasar a resolver dudas concretas, conviene tener claro que siempre hay que dejar constancia de cualquier cambio de la situación personal y familiar que se haya producido durante el ejercicio para el cual se presentará la declaración de la renta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que es necesario especificar en el modelo 145 —el que permite a las empresas saber qué retenciones deben efectuar en el IRPF— si ha cambiado nuestro estado civil —como ocurre en los casos de separación o divorcio—, si se ha tenido un hijo o si sobreviene una discapacidad.

También habrá que actualizar la información personal y familiar en el modelo 100, que es el que se presenta para la declaración de la renta. Hay que tener en cuenta que la situación personal y familiar de las personas determina la aplicación de reducciones y deducciones en la declaración de la renta. Por ejemplo, las personas con hijos menores de 25 años tienen la posibilidad de aplicarse el mínimo por descendientes en su declaración de la renta. Ese mínimo es la cantidad que Hacienda considera imprescindible para cubrir las necesidades de los hijos y que está exenta de tributar por el IRPF".

Como presentar la declaración conjunta un año no determina quién la deberá presentar el siguiente, es posible establecer distintos acuerdos. Por ejemplo, turnarse en la presentación de la declaración conjunta: un progenitor lo puede hacer en los años pares y el otro, en los impares. Si uno de los dos no trabaja, también puede acordarse que, mientras no acceda a un empleo, presente la declaración conjunta con los hijos el progenitor que sí lo haga, si resulta fiscalmente conveniente. Si no hay acuerdo, hay que recordar que Hacienda no permite presentar dos declaraciones conjuntas con los hijos, así que, en estos casos, lo mejor es tributar de manera individual para evitar posteriores problemas.

Debes saber que esta deducción es incompatible con la deducción por familia numerosa y el importe máximo es de 1.200 euros anuales (100 euros al mes).