La estafa “recupera tu dinero” que está atrapando a víctimas de criptomonedas, alerta la OCU

Has oído hablar de criptomonedas, has visto anuncios con grandes ganancias y puede que incluso hayas invertido. Pero, como les ha ocurrido a miles de personas, esa inversión pudo terminar en fraude y con la pérdida del dinero.

En ese momento de vulnerabilidad, cuando parece que no hay solución, puede llegar un nuevo contacto inesperado: “Podemos ayudarte a recuperar lo que perdiste”. Según la OCU, lejos de ser una buena noticia, se trata de una estafa conocida como recovery room o sala de recuperación, en la que los delincuentes se aprovechan de víctimas previas para volver a estafarlas.

Cómo funciona el fraude ‘recovery room’

De acuerdo con la alerta del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), este fraude se dirige especialmente a personas que ya han sido víctimas de estafas financieras o inversiones falsas, sobre todo relacionadas con criptomonedas.

Los estafadores prometen recuperar el dinero perdido, pero exigen pagos por adelantado en concepto de tasas, impuestos, gastos legales o comisiones. Una vez recibido el dinero, desaparecen sin dejar rastro.

Tal y como explica la OCU, el fraude suele comenzar con un contacto no solicitado: llamadas, correos o mensajes en redes sociales. Los estafadores afirman conocer la pérdida sufrida por la víctima.

Para ganar credibilidad, pueden hacerse pasar por abogados, asesores financieros, auditores, agencias gubernamentales o incluso fuerzas de seguridad. En algunos casos suplantan empresas reales o instituciones.

También pueden dirigir a la víctima a páginas web con testimonios falsos, reseñas manipuladas o supuestas historias de éxito.

El punto clave es siempre el mismo: el pago por adelantado. Según la OCU, no existe ningún proceso real de recuperación asociado a estos pagos.

En algunas variantes, incluso solicitan acceso remoto al ordenador o la creación de nuevas billeteras de criptomonedas para ampliar el robo.

Qué hacer si te prometen recuperar tu dinero

La OCU recomienda actuar con cautela extrema:

No pagar nada en ningún momento.

No compartir datos bancarios ni accesos a dispositivos.

Verificar siempre las empresas por canales oficiales.

Cortar la comunicación y bloquear el contacto.

Denunciar y conservar todas las pruebas posibles.

Según la OCU, ningún organismo serio garantiza la recuperación del dinero perdido en este tipo de fraudes. Las promesas de recuperación suelen ser una nueva estafa.

En estos casos, la organización señala que puede ofrecer ayuda real a las víctimas: análisis del caso, asesoramiento, reclamaciones extrajudiciales, modelos de demanda y acompañamiento legal cuando es necesario.

La recomendación es clara: si alguien promete recuperar tu dinero perdido en una inversión fraudulenta, desconfía.