Los grandes retos de Marc Murtra ante su primera cumbre de directivos de Telefónica

Tras el fulminante y sorpresivo despido de José María Álvarez-Pallete como presidente de Telefónica en la Moncloa el 17 de enero del pasado año, el sábado 18 se hacía público que el nuevo presidente de la 'teleco' sería catalán. Marc Murtra, históricamente cercano al PSC y que se había fogueado al frente de Indra con notables resultados, accedía al sillón presidencial de una de las empresas más poderosas de España.

Quince meses después, Murtra vivirá este miércoles una suerte de bautizo corporativo con la celebración de su primera cumbre de directivos de la compañía desde que es su presidente. El ejecutivo catalán aprovechará la cita –que tradicionalmente no se ha celebrado cada año, pero sí con cierta frecuencia– para recordar cuáles son los principales retos de la compañía y para indicar en qué momento se encuentra. Estos son algunos de los aspectos que centrarán el interés de una cita que tendrá lugar en Madrid y a la que acudirán 450 directivos de todas las filiales y líneas de negocio de la empresa.

La jerarquía del nuevo líder

El predecesor de Murtra, Álvarez-Pallete, estuvo casi nueve años en el cargo, y el anterior presidente, César Alierta, ostentó la presidencia durante 16 ejercicios. El directivo barcelonés (nacido en Blackburn, Inglaterra) lleva escasamente 15 meses como presidente, pero no hay que inferir de ello que aún no se haya hecho con las riendas de la multinacional. Fuentes del sector explican que ha ejercido como tal desde el primer día, y de hecho, en febrero, cuando llevaba sólo un mes al frente de Telefónica, cesó a Ángel Vilá, el anterior consejero delegado, para apostar para ese cargo por Emilio Gayo, hasta entonces responsable de Telefónica España.

El perfil ejecutivo de Murtra ya quedó sobradamente demostrado en Indra, donde reformó el consejo de administración a su medida y pese al ruido mediático que provocaron los nombramientos. A ello añadió una apuesta clara por el negocio de la defensa por encima del de consultoría que obtuvo enormes réditos en bolsa. A su carácter decidido hay que añadir un último factor: en Telefónica, como en buena parte de los grandes del Íbex-35, existe una relación laboral muy jerárquica, y no hay dudas respecto a quién manda. En este caso, el presidente.

El nuevo mapamundi de Telefónica

El principal giro que ha dado Murtra a Telefónica desde su llegada tiene que ver con su apuesta geográfica. En el último año, la multinacional se ha desprendido de sus negocios en países como México, Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y Colombia. A ellos debería unirse la filial de Telefónica en Venezuela, que tampoco entra en los planes de la empresa y se busca un comprador que podría aparecer a finales de este año o a principios de 2027.

Esta retirada de Suramérica viene acompañada de una apuesta por los cuatro principales mercados de Telefónica, que son España, Reino Unido, Alemania y Brasil.

Posibles compras: la clave está en el cuánto y el cómo

Fuentes del sector explican a este diario que no existe ninguna presión por parte de los accionistas de referencia por acometer compras o entrar en nuevos negocios, pero que en cualquier caso se valorarán oportunidades de mercado. En ese caso sería clave que existiera una oportunidad de precio, y también de los 'remedies' o exigencias en materia de competencia que puedan imponer las autoridades. De hecho, Murtra ha insistido en la importancia de que haya grandes campeones empresariales europeos y que eso sólo será posible si se suavizan las exigencias europeas en este sentido. El anuncio reciente por parte de la Comisión Europea de que rebajará sus estándares actuales van en la línea de lo reivindicado por Murtra y facilitan un escenario de posibles compras por parte de Telefónica.

Un negocio crítico

Uno de los pilares del plan Murtra para la Telefónica de los próximos años pasa por recordar, en un contexto geopolítico complejo y con amenazas para la seguridad, que las telecomunicaciones constituyen una infraestructura crítica y que, por tanto, deben ser resilientes y funcionar correctamente.

Respecto al supuesto giro para entrar en el hoy lucrativo sector de la defensa, desde la propia compañía matizan que se trata de una cuestión secundaria, a pesar de que sí que tendrá una línea de negocio.

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La evolución de la acción

Todas las empresas del Íbex-35 están sometidas a la esclavitud del precio de la acción. En sus primeros 15 meses al frente, Murtra no ha logrado ningún 'rally' como el que se produjo en Indra durante su mandato, pero sí una leve mejora. El 17 de enero de 2025, los títulos de Telefónica cerraban a 3,97 euros y estaban este viernes a 3,87. Teniendo en cuanta los dos pagos de 15 céntimos por acción que se han producido desde entonces, la subida de rentabilidad para el accionista es del 5%.