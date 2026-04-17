Del salón de casa a liderar la industria pesquera en España: los 16 años que han hecho de Profand un gigante global

Enrique García Chillón (Vigo, 1979) todavía estaba estudiando Administración de Empresas por la Universidad San Pablo CEU cuando constituyó la compañía Congelados Marinos Promar, en 2002, concebida entonces como una mera comercializadora de productos de la pesca. Algo así como una trader que cerraría sus primeras operaciones desde el salón de la vivienda de su madre. "Se lo pedí hasta no tener una oficina", como ha apuntado el empresario, hoy al frente de la mayor compañía de la industria en España y referente en el sector a nivel mundial. Con la cadena Mercadona siempre, siempre de la mano, prácticamente desde sus inicios.

Aunque la compra de la factoría de la antigua Cefrico (Vilagarcía) se realizó en 2007, dando ya a Promar capacidad directa para la transformación de materia prima, Grupo Profand no nacería hasta tres años después, en 2010, resultado de la fusión con la asturiana Frigoríficos Fandiño. Ya sea tomando como referencia el año 2002 o el de esta fusión como punto de partida para esbozar su historia, la precocidad de este proyecto ha sido total: en el ejercicio fiscal de 2024 arrebató por primera vez el liderazgo en ventas del sector a la antes irreductible Pescanova, un número 1 que ha vuelto a revalidar con una facturación de 1.116 millones del año pasado.

Buques de la filial Sofinas, en Vigo. // / L. Graña

Los primeros pasos de Profand fuera de España se dieron en la India, Argentina, Perú o Senegal. La planta de Cochin —al suroeste de la India, en la provincia de Kerala— llegó a ser en sus comienzos la más productiva del grupo, especializada en la limpieza de cefalópodos y el pelado, evisceración y congelado de gambas. Para el ejercicio 2014, la compañía había rebasado ya los 200 millones de euros de volumen de negocios. La expansión continuaría en 2016 —año en que Chillón asumió casi el 100% del capital del grupo— con la toma de control de la marroquí Sofinas, con una decena de arrastreros congeladores de crustáceos y cefalópodos.

La pesquera ha mantenido la actividad en Senegal, donde opera a través de Senefand con una planta de procesado, si bien abandonó la pesca extractiva. En 2017 uno de sus dos buques en este caladero, el Senefand Uno, sufrió un vuelco fatal: desaparecieron tres de sus 11 tripulantes, entre ellos el patrón, José Vicente Pazos Martínez. Uno de los ocho supervivientes fue el jefe de máquinas, el moañés Fernando Argibay.

Instalaciones de Profand en la capital aragonesa. | / FdV

Más operaciones de crecimiento

En este mismo año 2017 Profand firmó una alianza con Newsan Food, firma argentina que en 2015 ayudó a Vieirasa a reactivar su negocio en el país tras el intento fallido de expropiación acometido por el Gobierno provincial de Santa Cruz. Con esta operación incorporó dos buques tangoneros —para la pesca de gambón patagónico—, un potero y una factoría de procesado de langostino, hasta ahora propiedad de Consermar (en Trelew, Chubut).

Y dio, además, el salto a Estados Unidos con la integración de Stavis Seafoods, firma de distribución con sede en Boston. A cierre de 2018, y con 283,5 millones en ingresos y 65.000 toneladas comercializadas, Profand ya era la tercera pesquera del país. Acababa de cerrar otra compra estratégica, que fue la asunción del 33,3% de Frigoríficos Oya (Frioya, hoy Frialia Logística), en la que participa a partes iguales con Pereira y Pescapuerta.

La compra a Mercadona de Caladero, la empresa líder en España en producción y distribución de pescado envasado en atmósfera protectora, y de Seafreeze, que ha impulsado los objetivos de crecimiento y consolidación de la firma, convertirían a Profand en la número 2 —solo por detrás de Pescanova— antes del año covid.

Enrique G. Chillón / FdV

La multinacional irrumpiría en el segmento acuícola con la compra de los activos en liquidación de Isidro de la Cal, lo que le permitió hacerse con las piscinas fluviales de truchas. Pero el salto exponencial en la cría de pescado lo dio en 2022 con la adquisición de una participación mayoritaria de la griega Kefalonia Fisheries, líder en el cultivo y distribución de productos de acuicultura mediterránea. "Gracias a esta incorporación reforzamos la posición en las familias de la dorada, la lubina y la corvina, controlando de esta forma todas las etapas del proceso", valoraba entonces García Chillón.

Para el año 2023, y después de haber arrancado por sí misma con la cría y engorde de langostino vannamei en Ecuador, el 30% de su facturación ya procedía de EE UU. El grupo recuperó su condición de 100% vigués cuando el holding Lucasiñas recompró la participación de Corporación Financiera Alba, que había inyectado 100 millones de euros al proyecto a cambio del 23,71% del capital.

En la cartera de próximos movimientos —los conocidos, al menos— está la inminente compra de la también interproveedora de Mercadona Unión Martín, que le aportará una flota de 29 barcos —7 de ellos en propiedad—, instalaciones productivas en Canarias y presencia directa en el caladero de Mauritania. Invertirá otros 22 millones de euros en el centro industrial de Cambre, donde triplicará producción.

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La alianza

Desde el grupo siempre han hablado con "orgullo" de su pertenencia al modelo interproveedor de Mercadona, un sistema que en Japón recibe el nombre de Keiretsu. "Es un grupo de negocios donde una empresa central, que no es una cúspide jerárquica, plantea montar un entorno económico adecuado que ayude a diferentes empresas a auto-coordinarse para aunar esfuerzos y posteriormente realizar un reparto equitativo de los resultados", como explica el profesor Rafael Alonso.