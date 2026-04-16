El gran problema del empleo en España: 4 de cada 10 trabajadores no reciben formación

En un mercado laboral en constante evolución, la formación continua se consolida como uno de los principales pilares para mantener la empleabilidad y mejorar el rendimiento profesional. Así lo refleja un análisis de InfoJobs, que advierte de una importante desconexión entre la relevancia que los trabajadores otorgan a la formación y el acceso real a la misma.

Sin ir más lejos, entre los objetivos de la Década Digital 2030 se incluye promover las capacidades a través de la formación y el aprendizaje permanente, necesarias en entornos cada vez más digitalizados en los que se requiere trabajar eficazmente con herramientas como la inteligencia artificial. Sin embargo, la realidad muestra una brecha clara: el 40% de los profesionales no ha recibido ningún tipo de formación en el último año.

Las habilidades más importantes… pero no las más enseñadas

Las habilidades personales, como la comunicación o el trabajo en equipo, y las competencias técnicas específicas del puesto se sitúan como las más relevantes para los trabajadores: tres de cada cinco las posicionan en primer y segundo lugar, ambas con una valoración media de 7,1.

Les siguen las habilidades digitales, especialmente valoradas entre quienes teletrabajan y entre mujeres y perfiles TIC. En general, ellas muestran una mayor concienciación sobre la importancia de la formación continua y la actualización de competencias.

Sin embargo, al comparar la importancia con la formación recibida, los datos evidencian el problema:

Las habilidades personales quedan en tercer lugar (18%).

Por detrás de las técnicas (32%).

Y de las digitales generales (20%).

Las habilidades de gestión y liderazgo, también valoradas (6,4 de media), se sitúan en último lugar en formación efectiva, con solo un 12%.

La gran brecha formativa en España

La diferencia entre lo que se considera importante y lo que realmente se aprende es significativa.

Habilidades personales: 65% de importancia vs. 18% de formación (brecha de 47 puntos).

Liderazgo: 51% vs. 12% (brecha de 39 puntos).

Técnicas: 64% vs. 32%.

Digitales: 58% vs. 20%.

Además, entre quienes consideran esencial una formación concreta, menos de un tercio está accediendo a ella. Solo en competencias técnicas se alcanza un 43% de formación efectiva, mientras que en liderazgo apenas llega a 1 de cada 5 profesionales.

Formación: ¿responsabilidad de la empresa o del trabajador?

Predomina una visión de corresponsabilidad:

El 45% cree que la formación depende tanto de la empresa como del trabajador.

El 34% la atribuye principalmente al profesional.

El 21% la sitúa en la empresa.

No obstante, esta percepción varía según el perfil. Las mujeres y quienes trabajan en modelos híbridos apuestan más por la responsabilidad compartida, mientras que los perfiles directivos tienden a considerarla una responsabilidad individual.

La autoformación no despega… pero la IA gana terreno

La formación por iniciativa propia tampoco compensa la falta de acceso estructurado:

Más de la mitad dedica menos de 10 horas de su tiempo libre.

Casi un cuarto no invierte nada de tiempo personal.

En este contexto, la inteligencia artificial y los idiomas destacan como las áreas con mayor dedicación (16% en ambos casos). También aparece la gestión y liderazgo como foco de autoformación.

En paralelo, la inversión económica sigue siendo baja:

Solo el 23% ha invertido dinero en formación.

El 77% no ha realizado ningún desembolso.

Entre quienes sí invierten, apuntan en InfoJobs, el gasto más habitual se sitúa entre 50 y 199 euros, aunque casi uno de cada tres supera los 500 euros.