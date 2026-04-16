El gran problema del empleo en España: 4 de cada 10 trabajadores no reciben formación
IA, idiomas y liderazgo: lo que importa y lo que realmente se aprende
En un mercado laboral en constante evolución, la formación continua se consolida como uno de los principales pilares para mantener la empleabilidad y mejorar el rendimiento profesional. Así lo refleja un análisis de InfoJobs, que advierte de una importante desconexión entre la relevancia que los trabajadores otorgan a la formación y el acceso real a la misma.
Sin ir más lejos, entre los objetivos de la Década Digital 2030 se incluye promover las capacidades a través de la formación y el aprendizaje permanente, necesarias en entornos cada vez más digitalizados en los que se requiere trabajar eficazmente con herramientas como la inteligencia artificial. Sin embargo, la realidad muestra una brecha clara: el 40% de los profesionales no ha recibido ningún tipo de formación en el último año.
Las habilidades más importantes… pero no las más enseñadas
Las habilidades personales, como la comunicación o el trabajo en equipo, y las competencias técnicas específicas del puesto se sitúan como las más relevantes para los trabajadores: tres de cada cinco las posicionan en primer y segundo lugar, ambas con una valoración media de 7,1.
Les siguen las habilidades digitales, especialmente valoradas entre quienes teletrabajan y entre mujeres y perfiles TIC. En general, ellas muestran una mayor concienciación sobre la importancia de la formación continua y la actualización de competencias.
Sin embargo, al comparar la importancia con la formación recibida, los datos evidencian el problema:
- Las habilidades personales quedan en tercer lugar (18%).
- Por detrás de las técnicas (32%).
- Y de las digitales generales (20%).
Las habilidades de gestión y liderazgo, también valoradas (6,4 de media), se sitúan en último lugar en formación efectiva, con solo un 12%.
La gran brecha formativa en España
La diferencia entre lo que se considera importante y lo que realmente se aprende es significativa.
- Habilidades personales: 65% de importancia vs. 18% de formación (brecha de 47 puntos).
- Liderazgo: 51% vs. 12% (brecha de 39 puntos).
- Técnicas: 64% vs. 32%.
- Digitales: 58% vs. 20%.
Además, entre quienes consideran esencial una formación concreta, menos de un tercio está accediendo a ella. Solo en competencias técnicas se alcanza un 43% de formación efectiva, mientras que en liderazgo apenas llega a 1 de cada 5 profesionales.
Formación: ¿responsabilidad de la empresa o del trabajador?
Predomina una visión de corresponsabilidad:
- El 45% cree que la formación depende tanto de la empresa como del trabajador.
- El 34% la atribuye principalmente al profesional.
- El 21% la sitúa en la empresa.
No obstante, esta percepción varía según el perfil. Las mujeres y quienes trabajan en modelos híbridos apuestan más por la responsabilidad compartida, mientras que los perfiles directivos tienden a considerarla una responsabilidad individual.
La autoformación no despega… pero la IA gana terreno
La formación por iniciativa propia tampoco compensa la falta de acceso estructurado:
- Más de la mitad dedica menos de 10 horas de su tiempo libre.
- Casi un cuarto no invierte nada de tiempo personal.
En este contexto, la inteligencia artificial y los idiomas destacan como las áreas con mayor dedicación (16% en ambos casos). También aparece la gestión y liderazgo como foco de autoformación.
En paralelo, la inversión económica sigue siendo baja:
- Solo el 23% ha invertido dinero en formación.
- El 77% no ha realizado ningún desembolso.
Entre quienes sí invierten, apuntan en InfoJobs, el gasto más habitual se sitúa entre 50 y 199 euros, aunque casi uno de cada tres supera los 500 euros.
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