Sentencia
Un jurado de EEUU declara que Live Nation y Ticketmaster operan como un monopolio
EFE
Nueva York
Un jurado federal en Estados Unidos declaró este miércoles que la empresa Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster operan como un monopolio en la venta de entradas de eventos en directo, concluyendo un juicio de unas cinco semanas en Nueva York.
El veredicto de culpabilidad se produce después de que, a mitad de juicio, el Departamento de Justicia firmara un acuerdo de resolución con Live Nation, pero aún así el proceso continuara porque decenas de estados formaban parte de la acusación, según divulgaron NBC y CNN.
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