La Guardia Civil alerta sobre estafas en alquileres vacacionales: "Si el apartamento es un palacio y el precio, un regalo... sospecha"

Con la llegada del buen tiempo, incrementa la demanda de alquiler apartamentos turísticos algo que, desgraciadamente, aumenta el riesgos de fraudes. Por ello, las autoridades han lanzado una nueva advertencia indicando las posibles señales engañosas y cómo evitarlas. Señalan que “si el apartamento es un palacio y el precio un regalo”... hay que activar todas las sospechas.

El mundo digital en el que cada vez estamos más envueltos incita a realizar este tipo de reservas. Así lo confirma la OCU, ya que según los últimos datos registrados, más del 70 por ciento de usuarios alquilan su alojamiento a través de internet. Una opción rápida y sencilla, pero con la que se abren puertas a nuevas formas de engaño.

Cómo actúan los estafadores

Los ciberdelicuentes emplean plataformas como HomeAway, Booking o Airbnb para lanzar anuncios falsos en los que utilizan imágenes sustraídas y precios imbatibles. Además, también diseñan páginas web idénticas para robar datos personales y bancarios.

La identificación de los delicuentes suele resultar dificultosa, ya que normalmente operan fuera de nuestras fronteras o emplean intermediarios en España. Es común que el fraude incluya solicitudes de pago por adelantado a través de canales no oficiales. Es esencial que no se caiga en la trampa por no dejar escapar una oportunidad “única”.

IGAT

Señales de alerta

Para evitar verse envuelto en una situación de fraude, la OSI recomienda tener en cuenta varias señales. En primer lugar, sospechar de precios bajos, descripciones con faltas de ortografía o errores, y problemas para establecer contacto con el anunciante. Todas ellas indican en que se puede caer en una posible estafa. Otra cuestión, bastante sospechosa, es que el propietario incite a mantener una conversación por otra vía que no sea la plataforma o solicite realizar métodos de pago de forma no segura. La estrategia suele ser cerrar el trato lo más rápido posible para evitar que las víctimas dispongan de el tiempo necesario para investigar.

Cómo impedir caer en la trampa

Para no convertirte en víctima de fraude ese esencial verificar la ubicación del alojamieto. Para ello, se pueden emplear diferentes plataformas como Google Maps, que cuenta además con una herramienta de Street View para una localización más visual y precisa. Asimismo, comprobar si las imágenes publicadas aparecen en anuncios de otros inmuebles.

EP | Foto: Shutterstock

Además, resulta esencial recurrir a la comparación de precios, garantizando así que no sobrepase lo competitivo y se convierta en un auténtico regalo.

Emplear sistemas de pago oficiales suma una capa de seguridad y, además, nunca confiar en intermediarios que dificulten la comunicación con el propietario, todo ello debería activar las señales de alerta de los usuarios.

Cómo actuar si has sido víctima

La rapidez es un factor esencial si ya se ha producido el fraude. La principal recomendación es denunciar el anuncio, recabar el mayor número de pruebas y recurrir a las autoridades, como la Policía Nacional.