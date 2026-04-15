Investigación
La Audiencia Nacional anula el registro de Sidenor por la venta de acero a Israel
La justicia ha dado la razón a la Fiscalía y al presidente de la empresa , que pidieron la anulación de la diligencia, ordenada por el juez instructor Francisco de Jorge
EFE
La Audiencia Nacional ha anulado el registro llevado a cabo por la Policía Nacional el 9 de febrero en la sede de la empresa Sidenor en Basauri (Vizcaya) dentro de la causa abierta para investigar la venta de acero por parte de esa compañía a Israel.
Según los autos a los que ha tenido acceso EFE este miércoles, la Sección cuarta de la Audiencia ha dado la razón a la Fiscalía y al presidente de Sidenor, que pidieron la anulación del registro, ordenado por el juez instructor Francisco de Jorge.
El juez investiga si el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y dos directivos de esa empresa incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento".
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