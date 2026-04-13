Las empresas tendrán hasta seis días para dar de baja en la Seguridad Social a un empleado tras la nueva reforma del Gobierno

El Gobierno pretende ampliar de tres a seis días el plazo para que las empresas den de alta o baja a un empleado. Así lo recoge el proyecto de reforma del reglamento que ha sacado este lunes a audiencia pública el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que pretende dar más margen a los gestores y graduados sociales a la hora de tramitar las comunicaciones cuando una compañía contrata o despide a un empleado, entre otros. La reforma también blinda para las compañías la capacidad de aplazar deudas con la Seguridad Social si estas son por importes inferiores a 150.000 euros.

Actualmente, una compañía tiene un plazo de tres días hábiles para comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) el cese de un trabajador. Dicho plazo es excesivamente corto a ojos de algunos gestores para poder cumplir con los trámites a tiempo y ahora el Gobierno pretende ampliar el margen hasta un total de seis días hábiles.

La ampliación de plazos para las altas y bajas es la principal novedad que pretende introducir la reforma gubernamental, si bien no la única. La Seguridad Social pretende permitir el aplazamiento de deudas de pequeño importe. Si antes el aplazamiento quedaba vetado para importes inferiores a dos veces el equivalente al salario mínimo, ahora se rebaja a una vez el SMI.

Para deudas de importes superiores, también se modificarán las condiciones de abono. En caso de que la deuda aplazable sea igual o inferior a 150.000 euros, el deudor deberá ingresar al menos un tercio de la misma antes de 10 días. Este criterio ya estaba en vigor vía instrucción, pero ahora

El Ministerio de Inclusión ha sacado este lunes a audiencia pública el proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. Dicho trámite estará abierto hasta el 22 de abril y supone es un paso más hacia la entrada en vigor de sus novedades.

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La fecha de aplicación es todavía incierta, pues deberá luego pasar por Consejo de Ministros y ser aporbada en el Congreso de los Diputados. Allí podría sufrir cambios fruto de la negociación entre grupos y, de no recabar el Gobierno los apoyos suficientes, ser rechazada.