La producción del sector de la construcción se hunde un 10,3% en febrero

El Índice General de Producción de la Construcción (IPCO) se desplomó un 10,3% interanual en febrero, aunque moderó en ocho puntos su caída del mes anterior (-18,6%), según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El descenso de la producción en el sector fue consecuencia de la fuerte caída registrada en la construcción de edificios, que retrocedió un 35,8% interanual, y, en menor medida, del retroceso en la ingeniería civil (-14,8%). Por contra, las actividades de construcción especializada experimentaron en febrero un repunte anual del 3,4%.

Esta estadística, de nombre IPCO, sustituye a la Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción (EIPIC), producida hasta diciembre de 2025 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Las tasas del IPCO de los años 2025 y 2026 se basan en estimaciones realizadas a partir de datos combinados de ambas estadísticas, según ha precisado el INE.

En la serie corregida de efectos estacionales y calendario, la producción del sector de la construcción mostró un descenso del 9,1% en el mes de febrero respecto a igual mes de 2025, frente al retroceso del 11,3% registrado en enero.

La variación mensual de la producción de construcción entre los meses de enero y febrero de 2026, eliminando los efectos estacionales y de calendario, fue del 1,5%, una tasa 4,1 puntos superior a la del mes anterior.

De las tres divisiones analizadas, todas presentaron tasas mensuales positivas. Construcción de edificios registró el mayor aumento (+2,2%), seguido de actividades de construcción especializada (+1,7%).

Características del nuevo IPCO

El indicador IPCO, que publicó el INE por primera vez el pasado mes de marzo con los datos de enero, tiene como objetivo medir la evolución mensual de la actividad de las empresas que forman parte del sector de la construcción en España, a partir de su valor añadido.

El IPCO se adapta a los requerimientos europeos, por lo que se trata de un indicador homologado y comparable en el ámbito de la UE.

Según la reglamentación europea, los indicadores coyunturales deben calcularse en base 2021 hasta la entrada en vigor de la nueva base, en el año 2028. Hasta entonces el IPCO debe mantener parte de la metodología utilizada por el indicador anterior, por lo que su implantación no se completará hasta que se produzca el cambio de base.

De este modo, Estadística procederá a introducir el IPCO en dos fases. En la primera fase, que entró el mes pasado en vigor, se han mantenido muchos de los aspectos estructurales del anterior indicador del Ministerio de Transportes, con el fin de atenuar las diferencias entre las dos series, respetando la continuidad en la base actual.

En la segunda fase se incorporarán los cambios necesarios para conseguir un índice con las mismas características metodológicas que los demás indicadores coyunturales. Su entrada en vigor se producirá en el año 2028.

El diseño muestral del IPCO se ha realizado a partir de la muestra del anterior indicador, que ha sido revisada y completada con 600 empresas pertenecientes al estrato de empresas de mayor tamaño (más de 100 asalariados).

Asimismo, se han recalculado los factores de elevación, que representa la importancia relativa de cada unidad dentro de la muestra. Estos factores permanecerán fijos a lo largo del año y se revisarán al inicio del siguiente.

Estadística ha explicado que la cifra de negocios de una empresa está compuesta por dos elementos: la producción y el precio unitario o coste de ésta. Por tanto, considera que la forma más precisa de estimar la producción es eliminando el efecto de los precios de la cifra de negocios, mediante la deflactación de la misma.

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Con el fin de limitar en la medida de lo posible la carga a las empresas informantes, el IPCO solicita a las empresas información sobre su cifra de negocios exclusivamente, en lugar de pedir sus ventas y otros componentes del negocio para llegar a calcular la cifra de negocios. De esta forma, el método es similar al utilizado para la producción en el sector servicios.