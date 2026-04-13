Solo el 5,6% de los autónomos ve suficientes las medidas del Gobierno por la guerra de Irán

A ojos de los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, el paquete de 80 medidas para paliar los efectos adversos de la guerra entre EEUU, Israel e Irán ha sido insuficiente. Así lo atestigua el 'Barómetro del I Trimestre de 2026', realizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y presentado este lunes.

En su estudio, la patronal de los autónomos asegura que, en los primeros meses de 2026, "se comprueba cómo la situación que viven miles de autónomos sigue igual, y está lejos de mejorar". "En un contexto en el que la situación política está bastante enredada, con muchos frentes abiertos en el panorama económico tanto nacional como sin duda internacional con la guerra en Oriente Medio e Irán, la escalada de los precios y la incertidumbre siguen siendo una constante en los negocios de los autónomos", sostienen.

Clima de pesimismo

Así, los datos de ATA muestran que uno de cada cuatro trabajadores por cuenta propia sigue siendo pesimista, y considera que su actividad descenderá a lo largo de este año, al tiempo que considera que no registrará una mejora al menos en los próximos tres años. En cuanto a las medidas del Gobierno, solo el 5,6% las considera suficientes: el 45,7% las consideran insuficientes, el 25,4% apuntan que faltan medidas específicas para cada sector y el 14,8% echan en falta medidas concretas para el colectivo en general.

El futuro se presenta también incierto para este colectivo. Únicamente el 18,8% de los autónomos cree que su negoció crecerá de cara a los próximos meses. El 40% espera que su actividad se mantenga estable frente al 28,1% no es tan optimista y que considera que su situación empeorará de cara a los próximos meses. En el largo plazo, la previsión mejora ligeramente: el 26,9% de los autónomos espera que su negocio registre una mejoría, de los que el 20,3% cree que tendrá un crecimiento moderado y el 6,6% que el crecimiento será notable. Sin embargo, uno de cada diez (10,5%) considera que su negocio está en riesgo de cierre, o que llegará una reducción significativa.

La facturación, igual o peor

Las cifras económicas concuerdan con esta realidad. El 36,2% de los autónomos responde que su facturación se ha mantenido similar a la registrada en el mismo trimestre de 2025 y el 34,4% considera que su facturación en el primer trimestre de 2026 y con relación a 2025 ha disminuido. Así, siete de cada diez autónomos, el 70,6%, señalan que su facturación ha sido inferior o similar a la del primer trimestre de 2025. Y para este colectivo, los gastos siguen siendo un lastre: ocho de cada diez (81,1%) afirman que han aumentado en este trimestre.

La contratación ha sido también problemática para los autónomos durante este periodo. El 64,5% de los encuestados afirma que no están buscando trabajadores en este momento. Pero entre los que sí los están buscando hay un 29,8% que han encontrado dificultades, de los que el 17,9% señala que ha estado buscando trabajadores y no ha conseguido contratarles. Solo el 5,7% responde que no ha tenido ningún problema para ampliar su plantilla.

La inestabilidad afecta

Con las dificultades que enfrentan, no resulta extraño la percepción que registra este colectivo sobre la política y economía españolas: inestable. Un 97,5% de los autónomos define así la situación política en España, y de estos, un 67,6% sostiene que este clima está presente tanto a nivel nacional como internacional. En cuanto a la incidencia de esta coyuntura en su actividad económica, nueve de cada diez (87,4%) cree que afecta negativamente a su negocio.

Noticias relacionadas

Finalmente, ATA ha pedido a los encuestados que listen las peticiones más urgentes que quieren trasladar a la Administración. Un 52,5% de los autónomos, así, cree que debe practicarse una exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros al año. Por otro lado, un 46,4% reclama una exención en las cotizaciones desde el primer día durante las bajas por enfermedad que impidan continuar la actividad. Otros reclamos incluyen la bonificación total de las cotizaciones durante un año por la contratación del primer empleado o la compatibilización del trabajo con la pensión.