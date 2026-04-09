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Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducir el seguro de salud en la declaración a aquellos que cumplan con los requisitos

El IRPF puede presentarse a partir del 8 de abril

Hacienda Agencia Tributaria

Hacienda Agencia Tributaria / J.N. / LZA

B.D.

Ya ha comenzado la campaña de la declaración de la Renta, concretamente el 8 de abril, y Hacienda permitirá deducir el seguro de salud en el IRPF a aquellos que cumplan con los requisitos.

Y es que muchas personas desconocen que en la campaña de la Renta se pueden incluir también algunos seguros, eso sí, con ciertos condicionantes.

Una mujer mira unas notas. / Freepik

Este es el caso del seguro de salud, que en algunos casos se puede deducir. Esto no es para las personas asalariadas, que sí pueden optar por deducir otros seguros. En el caso del seguro de salud hay que ser autónomo para poder deducirlo.

En este caso, la deducción es más que conveniente, ya que permite deducir hasta 500 euros por persona asegurada (500 euros cónyuge e hijos que sean menos de 25 años), ampliables a 1.500 euros en caso de discapacidad.

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Deducciones

De todos modos, hay que comprobar a qué deducciones tenemos derecho, algo que te puede resolver el gestor con el que realices todos los trámites, sobre todo si eres autónomo.

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