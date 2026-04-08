Comunicaciones
Telefónica vende su filial en México por 389 millones de euros
La transacción se realiza a través de Telefónica Hispanoamérica, sociedad 100% propiedad del grupo, y comprende la venta del 100% del capital de las sociedades Pegaso PCS y Celular de Telefonía
EP
Telefónica ha alcanzado un acuerdo para la venta de la totalidad de su participación en Telefónica México al consorcio Melisa Acquisition, integrado por Oxio y Newfoundland Capital Management, por un importe de 450 millones de dólares estadounidenses (unos 389 millones de euros al tipo de cambio actual), según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La transacción se realiza a través de Telefónica Hispanoamérica, sociedad 100% propiedad del grupo, y comprende la venta del 100% del capital de las sociedades Pegaso PCS y Celular de Telefonía, que conforman Telefónica México.
El importe de la operación corresponde al 'firm value' acordado entre las partes, que podrá ser objeto de los ajustes habituales en este tipo de transacciones.
El cierre de la venta está condicionado a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes y al cumplimiento de determinadas condiciones previstas en el contrato.
Telefónica ha destacado que esta desinversión se inscribe dentro de su política de gestión activa de la cartera de activos y de su estrategia de salida ordenada del mercado hispanoamericano, con el objetivo de concentrar su actividad en los mercados considerados clave para el grupo.
La compañía presidida por Marc Murtra ha impulsado procesos de venta en varios países de Latinoamérica con el fin de reducir exposición y reforzar su estructura de negocio en Europa y Brasil.
- Semana Santa histórica en Zamora con más de 250.000 visitantes
- Mario Vaquerizo participará en la gala Talento Emprende de Zamora
- Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, tras la derrota ante Unionistas: 'Era injusto ir ganando en el minuto 80'
- Zamora, la segunda provincia de Castilla y León con mayor población reproductora de águila perdicera
- Dos plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela y otra del alfoz de Zamora reciben la declaración de impacto ambiental favorable
- Zamora necesita creérselo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- El Centro de las Ciudades Medievales de Zamora se transformará en un museo interactivo