Renta 2026: el fraude que más preocupa a los expertos en ciberseguridad

Con el inicio oficial de la campaña de la Renta 2026, millones de contribuyentes en España se preparan para presentar su declaración. Sin embargo, este periodo también se ha convertido en uno de los momentos más aprovechados por los ciberdelincuentes para intentar cometer fraudes.

Según advierten desde ESET, compañía especializada en ciberseguridad, durante toda la campaña de la renta es habitual que aparezcan mensajes fraudulentos que suplantan la identidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con el objetivo de robar datos personales, credenciales o información bancaria.

Estos ataques suelen llegar a través de correos electrónicos o mensajes SMS que aparentan proceder de la Agencia Tributaria y que hablan de supuestas devoluciones de impuestos, notificaciones importantes o problemas con la declaración.

El fraude que se repite cada año durante la Renta 2026

Los expertos explican que estos mensajes incluyen enlaces a páginas web falsas que imitan el portal oficial de la Agencia Tributaria o formularios donde se solicita información confidencial.

La propia AEAT recuerda que nunca solicita datos personales o bancarios por correo electrónico o SMS, ni envía documentos adjuntos por estos canales.

“El inicio de la campaña de la Renta no solo moviliza a millones de contribuyentes, sino también a los ciberdelincuentes que buscan aprovecharse de la urgencia o confusión de los usuarios”, explica Josep Albors, director de Investigación y Concienciación de ESET España.

Según el experto, durante este periodo los delincuentes utilizan tácticas de presión psicológica para conseguir que los usuarios entreguen sus datos sin comprobar antes el origen del mensaje.

Señales que pueden delatar un intento de estafa

Desde ESET señalan varios indicios que deberían hacer sospechar a los usuarios ante cualquier comunicación relacionada con la Renta 2026.

Entre las principales señales de alerta están:

Solicitudes de datos personales o bancarios a través de enlaces o formularios que no pertenecen a la sede oficial.

Mensajes que apelan a la urgencia, como supuestas devoluciones inmediatas o bloqueos de expediente para presionar al usuario.

Dominios o remitentes sospechosos que no coinciden con “agenciatributaria.gob.es” ni con los canales oficiales de notificaciones.

Cómo protegerse durante la campaña de la Renta 2026

Para evitar caer en este tipo de fraudes, los especialistas recomiendan acceder siempre manualmente a la sede electrónica de la Agencia Tributaria, escribiendo la dirección en el navegador o utilizando los canales oficiales.

También aconsejan comprobar cuidadosamente el remitente y el dominio antes de introducir cualquier dato personal o bancario y desconfiar de cualquier solicitud de contraseñas o códigos fuera de los entornos oficiales.

Además, desde ESET recomiendan no facilitar información sensible en mensajes no solicitados, mantener actualizados los sistemas de seguridad, como antivirus o filtros antiphishing, y verificar siempre cualquier comunicación antes de actuar.

Qué hacer si ya has caído en el fraude

Si un usuario ha pulsado un enlace sospechoso o ha facilitado información personal, los expertos recomiendan recopilar pruebas del incidente, como capturas de pantalla o mensajes recibidos.

También aconsejan cambiar inmediatamente las contraseñas comprometidas, vigilar las cuentas bancarias y denunciar el fraude ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, se puede solicitar ayuda especializada a través de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad (017).

“La campaña de la Renta es un momento clave para prestar atención no solo a los trámites fiscales, sino también a los riesgos de ciberseguridad”, concluye Albors. “En muchos casos, la mejor defensa es la prudencia: no acceder a enlaces recibidos por correo o SMS y realizar cualquier trámite únicamente desde la sede oficial del organismo”.