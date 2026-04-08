La guerra de los bancos por captar clientes: dinero, PlayStation 5 y hasta festivales

Los bancos españoles están intensificando su estrategia para atraer nuevos clientes: regalar dinero y otros incentivos. Según un estudio del comparador financiero HelpMyCash, al menos 15 entidades ofrecen actualmente promociones, que incluyen desde ingresos directos en cuenta hasta suscripciones, entradas para festivales o incluso una consola.

La mayoría de estos incentivos están destinados a nuevos clientes o a quienes domicilien su nómina por primera vez. Entre los regalos se encuentran opciones como una suscripción anual a 'Movistar+', entradas para festivales de música o una 'PlayStation 5', aunque lo más habitual sigue siendo el ingreso de dinero.

El dinero que ofrecen los bancos sigue subiendo

La estrategia de los regalos se ha extendido en los últimos meses y los incentivos han aumentado notablemente. Actualmente, al menos ocho bancos ofrecen 500 euros o más, mientras que uno supera los 1.000 euros, explican desde el comparador tras analizar las promociones disponibles.

“Los bancos españoles han convertido los regalos en una de sus mejores cartas de presentación para captar clientes”, explican los expertos de HelpMyCash. En la mayoría de los casos, el objetivo es atraer clientes que domicilien su nómina, aunque algunas entidades no exigen necesariamente un sueldo.

BBVA e ING se suman a la batalla

BBVA ha elevado hasta 1.200 euros el incentivo para nuevos clientes que contraten una cuenta online sin comisiones. La promoción se estructura en varios pagos: hasta 100 euros por usar una tarjeta, 100 euros por domiciliar recibos y 400 euros adicionales por ingresar una nómina o pensión superior a 800 euros.

En total, el cliente puede conseguir hasta 600 euros. Además, quienes mantengan un saldo de 20.000 euros durante el primer año pueden duplicar el incentivo y alcanzar hasta 1.200 euros.

Por su parte, ING también ha lanzado una nueva promoción. Los nuevos clientes que contraten una Cuenta Nómina y una Cuenta Naranja, reciban al menos 700 euros al mes durante doce meses y activen Bizum pueden obtener 400 euros.

Otros bancos también ofrecen grandes incentivos

El análisis de HelpMyCash muestra que otras entidades también han reforzado sus promociones.

Deutsche Bank, Abanca y Globalcaja ofrecen hasta 500 euros.

Kutxabank entrega hasta 600 euros.

Cajamar alcanza los 750 euros.

Banco Sabadell eleva la cifra hasta 780 euros.

Una de las promociones más destacadas después de la de BBVA es la de Unicaja, donde los nuevos clientes pueden conseguir hasta 900 euros combinando distintos incentivos por domiciliar la nómina o pensión, mantener saldo en la cuenta y domiciliar recibos.

No todo es dinero: también hay regalos

Por ejemplo, Kutxabank ofrece una entrada para el festival Bilbao BBK Live del 11 de julio a quienes se hagan clientes a través de la aplicación, contraten una cuenta y una tarjeta y las mantengan durante un año.

CaixaBank, por su parte, ofrece una suscripción anual a 'Movistar+' por abrir una cuenta online, activar Bizum y realizar tres pagos con tarjeta antes del 31 de mayo de 2026.

Además, al domiciliar una nómina, tres recibos y utilizar la tarjeta tres veces al trimestre, el banco entrega hasta 250 euros o un cupón de hasta 400 euros canjeable por una 'PlayStation 5'.