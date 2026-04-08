Los criterios ESG maduran en las empresas y pasan del discurso a la gestión

Los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) se han consolidado como indicadores fundamentales para poner a prueba la gestión de una empresa. Estos criterios -que permiten medir cómo las organizaciones abordan su impacto ambiental, las relaciones con empleados y clientes, y la estructura de gobierno corporativo- fueron el eje del Segundo Foro ESG, organizado con el título Liderazgo empresarial y creación de Valor Sostenible por Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO, El Periódico de España y ‘activos’ el pasado 20 de marzo en Madrid. El evento contó con el patrocinio de Asisa, ING, Implica, McDonald’s, Mutualidad, Nauterra y X-ELIO.

La primera mesa de debate contó con la moderación de Macarena Montes, directora de Soluciones Editoriales de Corresponsables. Empezó Germán Granda, director general de Forética, que puso de manifiesto que la palabra que mejor define la situación actual del mundo es incertidumbre. «En este contexto, vemos que la sostenibilidad ahora compite con otros centros de atención muy potentes, pero sigue formando parte del proceso de toma de decisiones, así como de generación de oportunidades», afirmó.

Durante su participación, Mónica Chao, experta en sostenibilidad y presidenta de Women Action Sustainability (WAS), abordó los elementos clave para integrar los criterios ESG correctamente. «No se puede perder la oportunidad que hay de generar un impacto y una influencia. Cuando en un consejo se llevan temas de sostenibilidad, hay que decir cosas que contribuyan. La regulación ha ocupado mucho espacio, y siendo necesaria, no es algo de lo que hay que hablar constantemente y ocupar horas de la conversación», reflexionó.

Por su parte, Sofía Martín, directora de comunicación de la Fundación SERES, un movimiento de 150 empresas que aglutina el 75% del Ibex 35 y el 30% del PIB, habló acerca del cambio que se ha producido en el esquema de gobernanza global. «Esto podría hacernos creer que los asuntos sociales o medioambientales están en un segundo plano, pero creo que están más en primer plano que nunca», reivindicó. «Tenemos una gran oportunidad en las compañías de producir una transformación a través de un liderazgo más responsable, de construir una empresa distinta», concluyó.

Papel del CEO

A continuación tuvo lugar la segunda mesa de debate de la jornada, moderada por David García Núñez, presidente del Club Español de directores de Relaciones Institucionales. Isabel Ruiz Franco, senior manager de Sostenibilidad y Comunicación de X-ELIO, reflexionó sobre los errores en ESG. «En ESG, el mayor error es confundir ambición con dispersión: no se trata de hacerlo todo, sino de enfocarse con rigor en lo que es material y transformador para el negocio. La sostenibilidad no puede ser un ejercicio paralelo ni reputacional; debe integrarse en la estrategia, en la asignación de capital y en la toma de decisiones. Igualmente crítico es cómo se comunica: en un entorno de máximo escrutinio, la credibilidad no admite atajos», afirmó.

Idoia Revuelta, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Mutualidad, aseveró que «el enfoque ESG se ha convertido en un elemento transversal en Mutualidad, impulsando decisiones estratégicas desde los órganos de gobierno hasta las áreas operativas impulsando una transformación real. Desde Mutualidad, creemos en la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión más coherentes, en los que propósito y negocio evolucionen de forma alineada».

En este marco, Nacho Rodríguez, director de Sostenibilidad de ING, aportó en su intervención la visión de los criterios ESG en el sector financiero. Respecto al discurso del CEO en materia de sostenibilidad, sostuvo que «es creíble en la medida en que deja de ser un relato, una historia aspiracional o una capa cosmética; forma parte de su forma de dirigir la empresa». «El trabajo empieza por aterrizar ese discurso en las decisiones reales, como las de inversión y las de proyectos concretos, y la estrategia ESG tiene que estar en el centro de esas decisiones», añadió.

También participó Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España, reflexionó más allá sobre el papel del CEO de una compañía en materia de la estrategia ESG. «Es quien tiene que fijar esa visión, que convencer al de dentro y abrirse espacios. Es un rol fundamental, sobre todo por la capacidad de hablar de temas técnicos vinculados a la sostenibilidad. La mala noticia es que viene siendo una excepción», recalcó. Según Sánchez, el Pacto Mundial cuenta con unas 2.000 empresas en España y 25.000 a nivel mundial. «Dentro de nuestros socios te das cuenta de las diferencias de discurso por región. Lo que tenemos en Europa no tiene nada que ver con Asia, EEUU o Latinoamérica, dijo al respecto.

Por su parte, Alejandro González Salcedo, Head ESG Advisory de Grant Thornton, dibujó un mapa más general sobre la situación de los criterios ESG: «No creo que estemos en un momento de retroceso, sino de asentamiento, aterrizaje y madurez. En este momento tenemos menos narrativa y más métricas; menos márketing y más gestión de todo tipo: de riesgos, de información y de datos».

Importancia de la regulación

La tercera mesa redonda de la jornada trató sobre los criterios ESG en los consejos de administración de las compañías. Con la moderación de Ignacio Babé, CEO del Club de Excelencia en Gestión, cinco expertos en la materia conversaron sobre la cuestión. Mario Lara, director del Centro de Gobierno Corporativo de Esade y de Esade Madrid, realizó un diagnóstico académico sobre la situación de los criterios ESG en los consejos. En su doble vertiente de investigador y consejero de compañías, una de ellas cotizadas, identificó que «el mundo de la sostenibilidad llega al consejo por la regulación, y eso es una realidad». También alertó de que, según un estudio con 200 consejeros, Esade ha extraído la conclusión de que el ESG ha perdido cierta relevancia. «Hemos visto una bajada en la presión regulatoria, con muchísimas compañías respirando de alivio ante ese movimiento de reducir la presión regulatoria», detalló.

Continuó Susana Gómez Foronda, presidenta de Asociación CentRHo de Aedipe y Consejera Independiente, que contó cómo es vivir desde dentro la integración del ESG: «Cuando haces las cosas por compliance y no por convicción, se convierten en una carga de trabajo innecesaria. Yo sí creo que hay compañías genuinamente comprometidas con hacer las cosas bien, pero creo que se ha puesto excesivo foco en la parte de E [medio ambiente]».

Aline Gómez-Acebo Finat, directora de Sostenibilidad de Asisa, respondió a la pregunta sobre cuantos consejos en España tienen capacidad real de supervisar ESG con rigor. «Capacidad tienen todos. Los consejos que sí lo buscan son los que conducen con las luces largas. Está muy bien conducir con las luces cortas cuando estás a nivel de dirección, porque nos encontramos con problemas diarios, pero cuando te encuentras con un escenario desconocido y llevas las cortas, va a salir lento e inseguro. El consejo tiene que tener las luces largas», remató.

Cuestión de voluntad

Mariví Sánchez Jiménez, directora de Sostenibilidad y Comunicación de Nauterra, amplió la visión de la capacidad existente en los consejos de hoy en día . «Voluntad e interés hay, pero depende mucho de la naturaleza de la empresa. En una compañía familiar como Nauterra, existe la vocación de permanencia, de dejar la mejor empresa posible a la próxima generación. En el futuro próximo, las comisiones de sostenibilidad deben existir con el mismo rigor y posicionamiento que otro tipo de comisiones, y estarán aquellos consejeros que tengan más sensibilidad y formación en estas materias», apuntó.

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Para acabar, Emanuel Ragne, consultor compliance ESG de Informa D&B, dio su opinión acerca del desempeño de las empresas en la auditoría de su cadena de valor en términos ESG. «Nuestros clientes nos demandan datos de pymes que en el mercado actual no existen. Tenemos el desafío de encontrar una palanca que sea suficiente para que la pyme empiece a reportarse. Los clientes del sector financiero nos piden datos ESG sobre pymes, para saber hacia dónde van las inversiones que ellos aportan», detalló.