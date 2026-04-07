¿Tienes que pagar más en la Declaración de la Renta si estás cobrando el paro? Hacienda resuelve esta consulta frecuente sobre el IRPF

A la hora de presentar la Declaración de la Renta, hay asuntos que a lo largo de los años se han repetido entre los declarantes, y una de las dudas más comunes es cómo afecta el paro al IRPF.

Lo cierto es que está muy extendido el bulo de que si has cobrado paro vas a tener que pagar más, un supuesto totalmente falso que a base de repetirse de boca en boca ha ido calando en la sociedad. Pero, entonces, ¿cómo afecta el paro a la hora de realizar este trámite?

El SEPE, un pagador más

Lo más importante que debes de tener en cuenta como condicionante adicional a la hora de hacer la Declaración de la Renta si estás cobrando el paro es que el SEPE figurará como un pagador más. En el caso de que tu situación laboral cambiara en el último ejercicio, debes recordar que el límite de ingresos que se tiene en cuenta para tener la obligación de presentar la Declaración de la Renta cambia a partir del segundo pagador.

Si solo has cobrado el paro , deberás presentar la Declaración de la Renta solo si has cobrado más de 22.000€ .

, deberás presentar la Declaración de la Renta solo si has cobrado . Si has trabajado y después has cobrado el paro, o viceversa, deberás presentarla a partir de los 15.876€.

Otros supuestos

Sin embargo, estos datos no son los únicos a considerar. En el caso de que estés cobrando el Ingreso Mínimo Vital, hayas tenido pérdidas patrimoniales por valor de al menos 500€ o ingresos por encima de los 1000€ de inversiones, capital o inmuebles, deberás presentarla sí o sí.