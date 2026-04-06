Abiertos los primeros plazos de la Declaración de la Renta: Cómo saber si tienes que presentarla

Estamos a días clave en el período de presentación de la Declaración de la Renta. Ya está abierto el plazo de solicitud de cita para consultar dudas vía telefónica y el próximo 8 de abril comenzará el período en el que podrás realizar esta gestión por internet.

Sin embargo, y aunque las fechas ya se acercan a un momento importante, muchos declarantes aún no están seguros de si se encuentran entre los obligados a realizar el trámite. La ley contempla ciertos supuestos en los que existe obligación de declarar, aunque en otras situaciones también podrás hacerlo de forma voluntaria.

La regla más importante es la de la cuantía de los ingresos. Si por rendimiento del trabajo, ya sea por sueldos o por pensiones, cobraste más de 22.000€ en el ejercicio anteerior, estás obligado a presentar la declaración, sea que tus ingresos provengan de un único pagador o de varios, siempre y cuando cada uno de ellos haya aportado menos de 1.500€ brutos mensuales. En caso contrario, el límite bajará a 15.876€ brutos en el año entero.

En el caso de que cobres pensiones del coprogenitor de tus hijos, anualidades por alimentos que no estén exentas de la declaración, o si tu pgador no está obligado a la retención de impuestos, como sucede en algunos casos de empleadores domésticos, deberás tener en cuenta también esa segunda cifra.

En el caso de que hayas generado más de 1.000€ de beneficio proviniente de patrimonio, ventas o inmuebles, te verás obligado a declarar, siempre y cuando no estés exento por los supuestos anteriores.Y ojo, de la misma manera, si has sufrido pérdidas de más de 500€ en tu patrimonio (venta de un inmueble por un valor inferior, inversiones...), también deberás declarar estas pérdidas.

Otro de los supuestos importantes a tener en cuenta a la hora de realizar la declaración del IRPF es el del Ingreso Mínimo Vital. En el caso de que seas beneficiario de esta ayuda, la unidad familiar deberá realizar el trámite de forma conjunta independientemente del resto de consideraciones.

Declarar, sin embargo, no es sinónimo de pagar, puedes hacerlo "a cero", o también puede que te salga a devolver. En el caso de tener que realizar este trámite, recuerda que siempre es recomendable contrastar el borrador final en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.