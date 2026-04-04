La Seguridad social se pone seria y confirma qué trabajadores tienen derecho a una baja de incapacidad temporal en Castilla y León: cotizaciones de un mínimo de años antes
Para acceder a la incapacidad temporal por enfermedad común, los trabajadores deben tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 180 días en los cinco años anteriores, según la información de la Seguridad Social
M. R. / A. O.
La Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y el País Vasco son las regiones que registraron las mayores tasas de incidencia de incapacidad temporal por contingencias comunes en los últimos años, con 52,2, 49,1 y 42,6 casos por cada 1.000 afiliaciones respectivamente. Así se desprende del análisis de datos elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), del que se extrae que, a nivel nacional, la tasa de incidencia de contingencias comunes es de 33,9 casos por cada 1.000 afiliados, lo que supone un aumento respecto a los 21,4 casos registrados en 2017.
En el análisis de la incidencia por comunidades autónomas, la Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y el País Vasco destacan por registrar las mayores tasas en 2024, con 52,2, 49,1 y 42,6 casos por cada 1.000 afiliaciones respectivamente. Las comunidades con mayor crecimiento acumulado son Canarias y Cantabria, con un aumento del 71,4%, 66,6%, respectivamente.
El extremo opuesto
En el extremo opuesto, comunidades como Andalucía (26,3), Aragón (31,2), Galicia (24,4), Principado de Asturias (25,5) y Extremadura (18,7) mantienen incidencias inferiores a la media en 2024.
La Comunidad Foral de Navarra y Aragón son las comunidades con menor crecimiento acumulado; entre 2017 y 2024 la incidencia de incapacidad temporal en estas comunidades ha crecido un 40,8 y un 41,8%. Del análisis elaborado por el organismo independiente que dirige Cristina Herrero también se extrae que al tiempo que la duración media a nivel nacional ha crecido desde 40 dias en 2017 a 45,9 días en 2024.
En el análisis de la duración por comunidad autónoma, Extremadura, Galicia y el Principado de Asturias destacan por registrar las mayores duraciones medias en 2024, con 88,6, 82,8 y 73,3 días, respectivamente, acompañadas de incrementos acumulados por encima de la media nacional (36%, 26,2% у 24,1%).
Los datos en Castilla y León
Entre las comunidades con una duración por encima del promedio nacional e incrementos más moderados se encuentran Castilla y León (61,8 días), Comunidad Valenciana (61,5), Cantabria (56,9), Andalucía (55,8) y Canarias (55,1).
Lo que el trabajador debe saber a la hora de solicitar una incapacidad temporal (la situación en la que se encuentra el trabajador cuando está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social) son beneficiarios los trabajadores afiliados y en alta, que tengan cubierto un periodo mínimo de cotización de 180 días dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la baja, cuando ésta se deba a enfermedad común. En caso de accidente o enfermedad profesional no se exige periodo previo de cotización.
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