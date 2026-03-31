Macroeconomía
La deuda pública cerró 2025 en el 100,7 % del PIB, el nivel más bajo desde la pandemia
La cifra cumple con el objetivo del plan fiscal, que era del 101,4% del PIB
EFE
La deuda pública española se sitúo en 1.698.225 millones al cierre de 2025, lo que deja la ratio sobre el PIB en el 100,7%, un punto menos que en el mismo periodo del año anterior y el nivel más bajo desde 2020.
Según los datos publicados este martes por el Banco de España, la cifra de deuda supone 11.124 millones menos que en el trimestre previo aunque 77.652 millones más que al final de 2024 dejando así la cifra más alta de la serie para un cierre de año.
El Banco de España añade que la ratio de deuda sobre el PIB fue así del 100,7% al cierre de 2025, un punto menos que en el cierre de 2024 y el nivel más bajo desde 2020. La cifra cumple con el objetivo del plan fiscal que era del 101,4% del PIB.
Por sectores, la administración central acumulaba al cierre de 2025 una deuda de 1,56 billones de euros, un 92,6% del PIB, 73.245 millones más que al finalizar 2024. También subieron su endeudamiento las comunidades autónomas con 5.698 millones más que al cierre de 2024, hasta los 341.642 millones, el 20,2% del PIB. Por el contrario, las corporaciones locales redujeron su deuda en 2.126 millones, hasta los 20.729 millones, un 1,2% del PIB.
En cuanto a la Seguridad Social subió su endeudamiento en 10.006 millones frente al cierre de 2024, hasta los 136.179 millones de euros, un 8,1% del PIB.
Comunidad Valenciana, la más endeudada
Al cierre de 2025 la Comunidad Valenciana era la región más endeudada, con una deuda equivalente al 40,7% de su PIB (el mismo dato que un año antes), seguida de lejos por Murcia (31,2%, 0,6 puntos menos), Castilla-La Mancha (28,3%, 1,6 puntos menos) y Cataluña (28,2%, 1,3 puntos menos). Por el contrario, las comunidades autónomas menos endeudadas eran Navarra (9,4% de su PIB, 0,9 puntos menos) y Canarias (10,8%, 0,5 puntos menos). En términos nominales, las deudas más abultadas se concentraban en Cataluña (90.082 millones de euros), Comunidad Valenciana (63.934 millones), Andalucía (40.721 millones) y Madrid (37.825 millones).
El Banco de España también ofrece datos de la deuda de los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes, que al cierre de 2025 estaban encabezados por Madrid (1.561 millones, un 19,7 % menos), Barcelona (1.287 millones, un 7,4 % menos) y Zaragoza (532 millones, un 6,3 % menos).
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