Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Procesiones del Martes Santo en Zamora: horarios y recorridosHorarios e itinerario de los buses lanzadera de Zamora en Semana SantaVuelve a ver la Procesión de la Buena MuerteZona de Bajas Emisiones en Zamora: novedades
instagramlinkedin

Sector aéreo

Desconvocada la huelga de handling en Menzies, que opera en siete aeropuertos españoles

El acuerdo alcanzado se compromete a subsanar los puntos relacionados con las garantías personales económicas de los trabajadores subrogados

Archivo - Trabajador de la compañía John Menzies junto con uno de sus aviones.

Archivo - Trabajador de la compañía John Menzies junto con uno de sus aviones. / JOHN MENZIES - Archivo

EP

MADRID

El sector aéreo de FeSMC-UGT ha anunciado la desconvocatoria de la huelga planteada para los próximos días en la empresa de handling Menzies, que opera en siete aeropuertos españoles, incluidos Barcelona o Palma de Mallorca, una vez alcanzado un acuerdo en el seno del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), según un comunicado.

En consecuencia, la firma se compromete a subsanar los puntos relacionados con las garantías personales económicas de los trabajadores subrogados, corrigiendo las diferencias en los 'ad personan' tanto fijos como variables y las jornadas anuales garantizadas.

Además, la gestión de los excesos de jornada y la programación correcta de los turnos serán analizados y mejorados para una correcta implementación de los mismos.

Menzies, igualmente, se compromete a comenzar una negociación sobre el empleo durante el mes de abril, siendo una cuestión constantemente solicitada por el sindicato por "la situación precaria de las plantillas de los diferentes aeropuertos".

En conclusión, el sector aéreo de FeSMC-UGT se ha mostrado satisfecho por el acuerdo alcanzado, pero al mismo tiempo ha avisado de que seguirá vigilante para que el cumplimiento de dicho acuerdo sea "real, ágil y efectivo".

"Es necesario dejar de maltratar a la plantilla de Menzies y esperamos que esta sea la última vez en que tengamos que llegar a esta situación para reivindicar lo que es justo para todos los trabajadores y las trabajadoras", ha añadido en la nota de prensa.

Noticias relacionadas

Precisamente, los trabajadores de otra empresa del sector, Groundforce (firma de handling de Globalia), comenzaron una huelga indefinida ayer lunes, que afecta a 12 aeropuertos españoles. En concreto, los parones convocados por UGT, CCOO y USO se producirán los lunes, miercoles y viernes, bajo tres tramos horarios: entre 05.00-07.00, entre 11.00-17.00 y 22.00-00.00.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
  2. Llega a Lidl el sofá modular de madera con tres espacios más barato del mercado: se adapta a una terraza pequeña o al jardín
  3. Comienzan los autobuses 'búho' gratuitos en Zamora desde las diez y media de la noche: un servicio piloto para visitantes y vecinos de los barrios
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la afeitadora de cabeza más barata del mercado: por solo 34,99 euros
  5. Definidos horarios y rutas de los buses lanzadera de Zamora en Semana Santa: funcionarán hasta las dos y media de la madrugada
  6. Sigue esta noche en directo en LA OPINIÓN DE ZAMORA la retransmisión de la procesión de La Tercera Caída desde la Plaza Mayor
  7. Dos ciervos sorprenden con un tranquilo paseo matutino por Puebla de Sanabria
  8. Cinco horas de música en directo en la Plaza Mayor de Zamora para despedir la Semana Santa

Irán anuncia ataques a empresas estadounidenses en Oriente Medio como Apple y Google

Irán anuncia ataques a empresas estadounidenses en Oriente Medio como Apple y Google

Azayca solicita adelantar la edad del cribado de cáncer de colon

Azayca solicita adelantar la edad del cribado de cáncer de colon

Podemos abre una consulta a sus bases para negociar su integración en Por Andalucía el 17M

Podemos abre una consulta a sus bases para negociar su integración en Por Andalucía el 17M

VÍDEO | Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la afeitadora de cabeza más barata del mercado: por solo 34,99 euros

25 años de compromiso con la seguridad vial: la siniestralidad se ha reducido un 70%

25 años de compromiso con la seguridad vial: la siniestralidad se ha reducido un 70%

La DGT recomienda itinerarios alternativos para evitar circular por la zona centro del país

La DGT recomienda itinerarios alternativos para evitar circular por la zona centro del país
Tracking Pixel Contents