Begoña, camionera: "No he tenido ningún tipo de discriminación por ser mujer pero no ha estado bien pagado nunca"

Hace ya más de 30 años que Begoña comenzó en una de las profesiones que más se cree que se están perdiendo, la de los camioneros. Pero ella asegura que no es que falten profesionales de este sector, sino que no se cumplen con las condiciones laborales.

De hecho, aunque muchos crean que es imposible combinar esta profesión con tener una vida familiar, Begoña asegura que se puede llevar, adaptándose a trabajar comarcal o localmente cobrando menos que en transportes internacionales. "Yo he sido camionera 30 años y he dormido todos los fines de semana en casa", explicó en el podcast del camionero Mario Cozma.

Pero Begoña no culpa a los camioneros, sino a las empresas: "En este país no hay una sola empresa que pague lo que marca la ley", explica, aunque asegura que ha mejorado la situación durantew los últimos años.

Begoña también ha hablado acerca de las condiciones bajo las que ella ha trabajado: "No he tenido ningún tipo de discriminación por ser mujer, he cobrado igual que mis compañeros, en ninguna empresa he cobrado diferente, pero el trabajo no ha estado bien pagado nunca".

Begoña cuenta una anécdota en la que hablando con una vecina, ésta decía que Begoña y su marido, también camionero, ganaban mucho dinero. En un viaje, la vecina acompañó a la camionera y entendió que, aunque ganase más dinero, invertía muchísimas horas.

"Yo estaba haciendo tres turnos diarios de 8 horas de trabajo, desde que me levantaba hasta el viernes", ganando 3.000 euros mensuales, frente a los 1.500 que ganaba su vecina pero con 40 horas semanales.

Begoña tiene claro que las condiciones laborales deben mejorarse. "Los empresarios se han dedicado a llorar por los problemas que ellos dicen que tienen, que no es verdad, porque no es verdad que falten chóferes, y buscan que pongan tiritas en los dedos cuando ellos saben que hay un cáncer de estómago, y los que sabemos que tenemos cáncer de estómago no tenemos voz", asegura después de opinar que los sindicatos del transporte "no nos representan a los asalariados".

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"Si nos uniéramos (los camioneros) a pedir lo que la ley dice, lo que los propios empresarios han firmado, lo que los sindicatos han firmado, lo tendríamos al día siguiente", concluye la veterana.