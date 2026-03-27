Llenar el depósito en Semana Santa costará de media más de 90 euros, con el diésel cerca del récord, a 1,75 euros por litro, pese a las medidas del Gobierno

La operación salida de Semana Santa arranca en España con el precio de la gasolina y diésel todavía en niveles pre-récord, especialmente en el caso del diésel, cuyo precio medio se sitúa en torno a los 1,75 euros por litro, aunque en algunos momentos superó los 2 euros por litro. La gasolina, por su parte, se encuentra en el abanico de 1,65-1,72 euros por litro.

Aunque lejos de los máximos históricos registrados en 2022, al estallar la guerra de Ucrania, el coste actual sigue teniendo un impacto significativo en el bolsillo de los conductores en uno de los periodos con mayor volumen de desplazamientos del año y ello a pesar de las medidas del Gobierno.

Con estos precios, llenar un depósito medio de 50-55 litros cuesta ya entre 87 y 96 euros, a pesar de la rebaja al 10% del IVA de los carburantes decidida por el Gobierno esta semana. Todo esto, dependiendo del vehículo y la estación de servicio. En el caso de vehículos más grandes, como SUV o monovolúmenes, el repostaje puede superar con facilidad los 100 euros.

Un coste elevado, aunque lejos del récord. El contexto actual dista del vivido en junio de 2022, cuando la gasolina superó los 2,1 euros por litro en plena crisis energética tras el repunte de la inflación por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, la bajada registrada desde entonces no ha devuelto los precios a niveles considerados bajos por los consumidores.

De hecho, el diésel se mantiene claramente por encima de los valores previos a la pandemia, cuando era habitual encontrarlo por debajo de 1,30 euros por litro. Esta diferencia explica por qué, pese a no estar en máximos históricos, la percepción de carestía sigue muy presente.

Diferencias entre estaciones y territorios

Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica reflejan una elevada dispersión de precios entre estaciones de servicio. En función de la provincia y del tipo de gasolinera (especialmente entre grandes operadores y estaciones ‘low cost’), el precio del diésel puede variar varios céntimos por litro.

Estas diferencias se acentúan en periodos de alta demanda como Semana Santa, cuando el aumento de desplazamientos tiende a tensionar los precios en determinadas zonas, especialmente en corredores turísticos y áreas costeras.

La operación salida, condicionada por el combustible

La Dirección General de Tráfico prevé millones de desplazamientos durante los próximos días, en una de las campañas más intensas del calendario. En este contexto, el coste del combustible se consolida como uno de los principales factores que condicionan el presupuesto de los viajes por carretera.

Pese a ello, no se espera que los precios frenen de forma significativa la movilidad, aunque sí pueden influir en decisiones como la duración de los desplazamientos, el uso compartido del vehículo o la elección de destinos más cercanos.

Estabilidad reciente, pero con incertidumbre

En las últimas semanas, los carburantes han mostrado cierta estabilidad tras meses de volatilidad. Sin embargo, el mercado energético sigue expuesto a factores externos, como la evolución del precio del petróleo, el tipo de cambio o las tensiones geopolíticas.

En este contexto, el precio del crudo de referencia en Europa, el Brent, se sitúa actualmente en torno a los 80 dólares por barril, lejos de los picos superiores a 120 dólares alcanzados en 2022, pero todavía en una franja que presiona al alza los carburantes.

La evolución del barril de Brent resulta clave para entender el comportamiento del diésel y la gasolina, ya que su cotización impacta directamente en los costes de producción y distribución. Aunque el mercado ha mostrado cierta moderación en los últimos meses, factores como las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la demanda global o las tensiones geopolíticas siguen condicionando su precio.

El papel del petróleo

El precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio no depende únicamente del crudo, pero sí está estrechamente ligado a su evolución. A ello se suman elementos como los costes de refino, los márgenes comerciales y la carga fiscal, que en España representa una parte significativa del precio final aunque ahora se han adoptado medidas de contención en ese sentido.

Por este motivo, incluso en escenarios en los que el petróleo no alcanza máximos históricos, como el actual, los carburantes pueden mantenerse en niveles relativamente elevados, como ocurre en esta Semana Santa.

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En plena Semana Santa, el diésel en torno a 1,75 euros por litro no marca un récord, pero sí consolida un nivel de precios que mantiene la presión sobre los conductores españoles.