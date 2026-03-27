Descarga tu borrador de la Renta 2025 en cinco minutos: todos los pasos.

La campaña de la Declaración de la Renta de 2025 arranca el 8 de abril y se prolongará durante casi tres meses, hasta el 30 de junio, periodo en el que millones de contribuyentes tendrán que ajustar cuentas con Hacienda.

Desde el primer día, la Agencia Tributaria (AEAT) pondrá a disposición de los ciudadanos el borrador de la declaración, que puede consultarse a través del servicio Renta Web en Internet. Según explica el comparador financiero HelpMyCash en su guía gratuita sobre la campaña de la renta de 2025, los contribuyentes pueden acceder a este documento desde el inicio del proceso para revisarlo, modificarlo o presentar la declaración.

Cómo acceder al borrador de la Renta por Internet

Consultar el borrador de la Declaración es un proceso sencillo. De acuerdo con la guía publicada por HelpMyCash, solo hay que seguir tres pasos básicos desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Primero, entrar en la sede electrónica de la AEAT. Después, buscar el apartado “Servicio tramitación de borrador / declaración”. Y, finalmente, identificarse para poder acceder a los datos.

Una vez dentro, el contribuyente puede consultar el borrador, modificarlo, presentarlo o incluso elaborar una declaración desde cero. Además, desde ese mismo espacio también es posible revisar los datos fiscales o realizar otras gestiones relacionadas con la campaña de la renta.

El mayor problema suele eschattar en la identificación

Aunque el proceso para consultar el borrador es sencillo, para muchos contribuyentes el verdadero obstáculo aparece en el sistema de identificación. Desde HelpMyCash advierten de que este es el punto que genera más dudas cada año.

La Agencia Tributaria permite validar la identidad mediante cuatro métodos diferentes:

Cl@ve Móvil.

Certificado digital o DNI electrónico.

Número de referencia.

Sistema eIDAS (para identificarse con credenciales de otro país).

Entre todas las opciones, el DNI electrónico o el sistema Cl@ve suelen ser las alternativas más rápidas, ya que permiten identificarse en pocos segundos desde el móvil. Sin embargo, no todos los contribuyentes cuentan con certificado digital o están registrados en el sistema Cl@ve.

En esos casos existe otra opción: solicitar un número de referencia en la web de la Agencia Tributaria. Para obtenerlo es necesario indicar el DNI, su fecha de caducidad o expedición y el valor de la casilla 505 de la declaración presentada el año anterior.

Este dato corresponde a la base liquidable general sometida a gravamen y puede encontrarse en la declaración presentada el año pasado o en el documento de ingreso o devolución. Eso sí, las personas que no presentaron declaración el año anterior no necesitan este dato y pueden identificarse indicando el IBAN de una cuenta bancaria.

Qué hacer si no recuerdas la famosa casilla 505

La casilla 505 se convierte cada año en uno de los mayores quebraderos de cabeza para muchos contribuyentes. Si no se recuerda su valor y no se puede acceder al borrador, existen varias alternativas.

Según explican desde HelpMyCash, una posibilidad es solicitar cita en una oficina de la Agencia Tributaria para recibir ayuda en la elaboración de la Declaración. Otra opción es obtener un certificado digital, un DNI electrónico o registrarse en el sistema Cl@ve, incluso mediante videoconferencia, para poder identificarse y acceder al borrador sin necesidad de ese dato.