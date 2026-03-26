Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras

La negociación más larga y enconada del comercio de la moda en España ha encontrado una salida. Casi tres años después de constituirse la mesa negociadora —y tras una sucesión de reuniones estériles que amenazaban con dinamitar cualquier avance—, la Asociación Retail Textil España (ARTE), que está integrada por Inditex, MangoPrimark y H&M, entre otras firmas de moda, junto a los sindicatos CCOO y Fetico, ha alcanzado un preacuerdo que reordena las condiciones laborales del sector. El pacto, de alcance estatal, afectará a más de 100.000 trabajadores de las grandes cadenas del textil y el calzado.

El tiempo transcurrido desde el inicio del proceso, el estancamiento de las conversaciones y el desgaste acumulado entre las partes habían llevado la negociación a un punto límite. En las últimas semanas, la sensación era clara: el proceso estaba abocado a una resolución inminente, ya fuese mediante un acuerdo o mediante una ruptura definitiva. Finalmente, las posturas se acercaron.

El preacuerdo, que excluye al País Vasco por su marco legal propio, homogeneiza salarios, equipara modalidades de contratación y reduce la jornada laboral en todas las grandes cadenas de moda. Se trata del primer convenio estatal del sector, un hito que pone fin a décadas de dispersión normativa entre territorios y empresas.

El texto fija incrementos salariales para 2026, 2027 y 2028, con una horquilla retributiva que oscila entre 18.000 y 24.860 euros anuales, según la categoría profesional. Además, incorpora una cláusula de revisión vinculada al próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), lo que asegura que las subidas no quedarán desfasadas ante posibles cambios económicos.

El impacto será especialmente relevante en los contratos a tiempo parcial, que verán aumentar el valor por hora gracias al incremento de la jornada mínima y al alza de las tablas salariales.

El convenio establece que los contratos por circunstancias de la producción no podrán superar los nueve meses. Los fijos-discontinuos, por su parte, tendrán garantizados 180 días de trabajo al año, con un mínimo de 90 consecutivos.

Uno de los avances más significativos es la fijación de un mínimo de 24 horas semanales para los contratos a tiempo parcial, en un sector donde la parcialidad afecta al 60% del empleo. También se creará un mecanismo para consolidar horas complementarias y ampliaciones de jornada.

Jornada laboral

La jornada anual se reducirá progresivamente: 1.770 horas en 2026, 1.760 horas en 2027 y 1.740 horas en 2028.

Se respetarán las jornadas inferiores ya recogidas en convenios provinciales, así como las regulaciones especiales de fechas señaladas como Nochebuena, Nochevieja, Reyes o Sábado Santo.

El descanso semanal será de dos días no consecutivos, salvo en tiendas de menos de seis empleados, donde será de día y medio. Además, se garantiza que el descanso coincida con sábado y domingo al menos ocho semanas en 2026, diez en 2027 y once en 2028.

Los trabajadores podrán elegir si desean trabajar o no en domingos y festivos. Quienes lo hagan recibirán un plus que alcanzará los 55 euros por domingo y 80 euros por festivo en 2028.

Empresas con más de 400 empleados

El acuerdo será aplicable a empresas con más de 400 empleados, más de 3.500 metros cuadrados de superficie comercial o presencia en al menos tres comunidades autónomas. Su entrada en vigor dependerá de la caducidad de los convenios provinciales actuales. Los convenios de empresa seguirán teniendo prioridad si mejoran las condiciones pactadas.

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CCOO ha destacado que el preacuerdo es una “herramienta clave” para mejorar las condiciones laborales de decenas de miles de trabajadores, independientemente del territorio. Fetico, por su parte, ha subrayado el valor simbólico del pacto tras haber sido expulsado de la mesa y readmitido por el Tribunal Supremo. “Sin nuestra firma junto a la de CCOO, este logro no habría sido posible”, afirmó su secretario general, Antonio Pérez.